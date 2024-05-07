Почти 9 млн зрителей посмотрели 7-й матч «Бостона» и «Торонто» в Северной Америке, в США – 3,22 млн. Это самая просматриваемая игра 1-го раунда плей-офф с 2012 года

Почти 9 миллионов зрителей в Северной Америке смотрели матч «Бостона» и «Торонто».

опубликовала данные о телевизионных рейтингах первого раунда Кубка Стэнли.

Седьмой матч серии между « » и « » (2:1 ОТ) посмотрели 8,82 миллиона зрителей по всей Северной Америке (телеканалы ABC, CBC, Sportsnet and TVA Sports).

Статистика включает в себя в среднем 3,22 миллиона зрителей на канале ABC в США (на пике – 4,1 млн).

Таким образом, это самый рейтинговый по телезрителям седьмой матч в первом раунде Кубка Стэнли в истории, а также самый просматриваемый матч первого раунда плей-офф с 2012 года.

Первый раунд плей-офф в США (каналы ESPN, ESPN2, ABC, TNT, TBS, truTV и MAX) посмотрели в среднем 934 тысячи зрителей – второй в списке самых рейтинговых первых раундов в истории.

По всей Северной Америке (каналы ESPN, ESPN2, ABC, TNT, TBS, truTV, MAX, CBC, SN, TVA Sports) первый раунд в среднем посмотрели 2,26 миллиона зрителей – на шесть процентов больше, чем первый раунд прошлого сезона.