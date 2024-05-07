Почти 9 млн зрителей посмотрели 7-й матч «Бостона» и «Торонто» в Северной Америке, в США – 3,22 млн. Это самая просматриваемая игра 1-го раунда плей-офф с 2012 года

Теги Торонто Бостон Кубок Стэнли телевидение НХЛ Хоккей

Почти 9 миллионов зрителей в Северной Америке смотрели матч «Бостона» и «Торонто».

НХЛ опубликовала данные о телевизионных рейтингах первого раунда Кубка Стэнли.

Седьмой матч серии между «Бостоном» и «Торонто» (2:1 ОТ) посмотрели 8,82 миллиона зрителей по всей Северной Америке (телеканалы ABC, CBC, Sportsnet and TVA Sports).

Статистика включает в себя в среднем 3,22 миллиона зрителей на канале ABC в США (на пике – 4,1 млн).

Таким образом, это самый рейтинговый по телезрителям седьмой матч в первом раунде Кубка Стэнли в истории, а также самый просматриваемый матч первого раунда плей-офф с 2012 года.

Первый раунд плей-офф в США (каналы ESPN, ESPN2, ABC, TNT, TBS, truTV и MAX) посмотрели в среднем 934 тысячи зрителей – второй в списке самых рейтинговых первых раундов в истории.

По всей Северной Америке (каналы ESPN, ESPN2, ABC, TNT, TBS, truTV, MAX, CBC, SN, TVA Sports) первый раунд в среднем посмотрели 2,26 миллиона зрителей – на шесть процентов больше, чем первый раунд прошлого сезона.

4 комментария
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Что эти цифры по сравнению с всероссийским ажиотажем, связанным с матчами сборной России 25 против белорусов! Какие-то 7 миллионов... Нхл это давно позор. Спасибо Роману Борисовичу Ротенбергу, тепеть то я знаю это всё.
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+20
Это ничто, по сравнению с матчем Россия 25 - Беларусь!!!
Роман смеется над этими цифрами
+11
0
+11
Шляпа,вот у нас 145 млн зрителей игр ска
+6
-1
+5
934 тысячи, и это второй! В истории. Увы, хоккей в США не любят, это факт, потому ушел аж на труТВ. Для сравнения - НБА 1 раунд 3.4 млн. В 3.5 раза больше. Про бейсбол футбол и разговора нет.
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