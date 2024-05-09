Маршанд – 9-й в истории игрок, набравший 10+ очков в одном плей-офф НХЛ не менее 9 раз
Брэд Маршанд сделал голевую передачу в матче 2-го раунда Кубка Стэнли с «Флоридой» (1:6, 1-1).
Форвард «Бостона» стал 9-м в истории НХЛ игроком, набравшим не менее 10 очков в одном плей-офф не менее 9 раз.
Рекордсмены по этому показателю – Уэйн Гретцки и Марк Мессье (по 14 раз).
11 раз это удалось Жану Беливо, 10 – Гленну Андерсону, Полу Коффи и Яромиру Ягру. По 9 сезонов плей-офф с 10+ очками также у Яри Курри и Никласа Лидстрема.