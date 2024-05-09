Маршанд – 9-й в истории игрок, набравший 10+ очков в одном плей-офф НХЛ не менее 9 раз

Теги Бостон Кубок Стэнли Яромир Ягр Никлас Лидстрем Уэйн Гретцки НХЛ Яри Курри Марк Мессье Гленн Андерсон Пол Коффи Жан Беливо Брэд Маршанд Хоккей

Брэд Маршанд сделал голевую передачу в матче 2-го раунда Кубка Стэнли с «Флоридой» (1:6, 1-1).

Форвард «Бостона» стал 9-м в истории НХЛ игроком, набравшим не менее 10 очков в одном плей-офф не менее 9 раз.

Рекордсмены по этому показателю – Уэйн Гретцки и Марк Мессье (по 14 раз).

11 раз это удалось Жану Беливо, 10 – Гленну Андерсону, Полу Коффи и Яромиру Ягру. По 9 сезонов плей-офф с 10+ очками также у Яри Курри и Никласа Лидстрема.

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Как игрок он - весьма продуктивный, а как чел - гниловатый.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий