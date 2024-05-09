Маршанд – 9-й в истории игрок, набравший 10+ очков в одном плей-офф НХЛ не менее 9 раз

сделал голевую передачу в матче 2-го раунда Кубка Стэнли с «Флоридой» (1:6, 1-1).

Форвард « » стал 9-м в истории игроком, набравшим не менее 10 очков в одном плей-офф не менее 9 раз.

Рекордсмены по этому показателю – и (по 14 раз).

11 раз это удалось Жану Беливо, 10 – Гленну Андерсону, Полу Коффи и Яромиру Ягру. По 9 сезонов плей-офф с 10+ очками также у Яри Курри и Никласа Лидстрема.