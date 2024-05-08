В честь Третьяка назовут новый каток в Омской области

Новый каток в Омской области получит имя Владислава Третьяка.

Об этом стало известно после встречи президента ФХР с губернатором региона Виталием Хоценко.

«Во время пребывания сборной «России 25» в Омске состоялась рабочая встреча президента ФХР Владислава Третьяка с губернатором региона Виталием Хоценко. На ней обсуждалось сотрудничество Федерации с Омской областью по вопросам развития хоккея.

Взаимодействие не ограничивается проведением международных матчей с участием сборных России. Так, ФХР непосредственно участвует в процессах появления хоккейной инфраструктуры в регионе. Возведение новейшей « » на 12 тысяч зрителей, а также многочисленных ледовых катков в городах и сельской местности становятся возможным благодаря поддержке Федерации.

В омской системе детско-юношеского хоккея активно используются наработки и принципы НППХ «Красная машина» – самого инновационного комплекса передовых методик, позволяющих массово обучать юных игроков, превращая их в спортсменов элитного уровня. ФХР взаимодействует со школами и тренерами, помогая им внедрять разработки «Красной машины» с максимальной эффективностью.

Также развивается сотрудничество в области подготовки тренерских кадров и судей. Эксперты ФХР участвуют в профильных и специальных мероприятиях. В феврале Федерация проводила в Омске ежегодную III Всероссийскую научно-практическую конференцию с международным участием по теме «Актуальные проблемы и перспективы развития системы спортивной подготовки в хоккее».

Специалисты из нескольких десятков регионов обсуждали вопросы педагогики, психологии, спортивной медицины и других аспектов воспитания спортивного резерва, а также темы технологий и инноваций в хоккее.

Владислав Третьяк отметил, что ФХР будет углублять сотрудничество во всех направлениях, создавая предпосылки для новых успехов – в том числе в таких ключевых областях как развитие инфраструктуры и подготовка новых высококлассных игроков, кандидатов в сборные России.

Виталий Хоценко подчеркнул, что последние инициативы Федерации способствуют еще большей популяризации хоккея в регионе и помогают повысить качество работы во всех аспектах хоккейного процесса. Также губернатор Омской области пообещал, что строящийся в одном из райцентров современный ледовый каток после открытия будет носить имя Владислава Третьяка», – говорится в пресс-релизе ФХР.