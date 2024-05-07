Райхел подписал 2-летний контракт с «Чикаго» на 2,4 млн долларов. Форвард набрал 16 очков в 65 матчах сезона

Теги Чикаго НХЛ Лукас Райхел Хоккей

«Чикаго» и Лукас Райхел договорились о новом контракте.

21-летний нападающий продлил соглашение с «Блэкхокс» на два года.

Средняя зарплата немецкого форварда составит 1,2 миллиона долларов в год.

В нынешнем сезоне Лукас Райхел набрал 16 (5+11) очков при полезности «минус 29» в 65 матчах регулярного чемпионата НХЛ и среднем игровом времени 14:06.

«Чикаго» выбрал хоккеистам под общим 17-м номером в первом раунде драфта НХЛ-2020.

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