Сергей Федотов о Воронкове: «Не вижу, кого он должен вытеснить из состава «Коламбуса». Нужен ли иностранец на роль чеккера? Такого добра хватает и в Америке»

Теги Коламбус НХЛ Сергей Федотов Дмитрий Воронков Хоккей

Сергей Федотов оценил перспективы Дмитрия Воронкова в НХЛ.

Ранее «Коламбус» отправил российского нападающего в «Кливленд» – свой фарм-клуб в АХЛ.

«Я не вижу, кого из игроков нынешнего «Коламбуса» он должен вытеснить из состава. В лучшем случае он проведет 20-25 матчей в основе.

Даже четвертое звено ему не гарантировано.

Нужен ли команде иностранец на роль чеккера? Такого добра хватает и в Америке», – сказал бывший скаут сборной России Сергей Федотов.

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12 комментариев

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HockeyMan
Первый адекватный комментарий.
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Дима Миронов
по фактам
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RoyJones
На самом деле в Америке таких любят игроков.. это условный марун, лучич, фолинью только быстрее и моложе. Должен заиграть, если дождется своего шанса
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marshal .masha
Воронков и забивать умеет и быть эффективным в атаке. Время покажет, хотя бы несколько игр сыграл, а потом выводы делать. Месяц в Америке, а уже выводов , как будто года два пробивается.
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Radik_2.0
Федотов в адеквате, по крайней мере когда речь касается хоккея
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marshal .masha
Ответ Игорь Игорев
Человек комментировал обзоры НХЛ на 7ТВ, а потом подсуетился и купил/продал права на Мичкова. Федотов - где твои достижения в качестве менеджера?
Наверное там же , где и в карьера игрока Федотова,на уровне вышки. Саратовский Кристал рулит
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HockeyMan
Ответ Игорь Игорев
Человек комментировал обзоры НХЛ на 7ТВ, а потом подсуетился и купил/продал права на Мичкова. Федотов - где твои достижения в качестве менеджера?
Продал Мичкова, это разве не достижение?
И это я только про агентские дела.
Кометатором тоже быть кстати не легко.
А что сделали вы, что бы осуждать другого человека?) интересно послушать
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HockeyMan
Ответ RoyJones
На самом деле в Америке таких любят игроков.. это условный марун, лучич, фолинью только быстрее и моложе. Должен заиграть, если дождется своего шанса
Там таких своих полно
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TimGI86
Ответ RoyJones
На самом деле в Америке таких любят игроков.. это условный марун, лучич, фолинью только быстрее и моложе. Должен заиграть, если дождется своего шанса
Моложе да, но не быстрее, у Воронкова катание плохое, это и ранее скауты отмечали, и сейчас ситуация не изменилась
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