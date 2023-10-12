Сергей Федотов о Воронкове: «Не вижу, кого он должен вытеснить из состава «Коламбуса». Нужен ли иностранец на роль чеккера? Такого добра хватает и в Америке»
Сергей Федотов оценил перспективы Дмитрия Воронкова в НХЛ.
Ранее «Коламбус» отправил российского нападающего в «Кливленд» – свой фарм-клуб в АХЛ.
«Я не вижу, кого из игроков нынешнего «Коламбуса» он должен вытеснить из состава. В лучшем случае он проведет 20-25 матчей в основе.
Даже четвертое звено ему не гарантировано.
Нужен ли команде иностранец на роль чеккера? Такого добра хватает и в Америке», – сказал бывший скаут сборной России Сергей Федотов.
И это я только про агентские дела.
Кометатором тоже быть кстати не легко.
А что сделали вы, что бы осуждать другого человека?) интересно послушать