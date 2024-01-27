Сергей Федотов о Ничушкине в программе помощи игрокам НХЛ: «Валерий немного надломился в связи с рождением ребенка. Начались проблемы со сном, сбитый биоритм, увеличились дозы снотворного»

Сергей Федотов высказался о ситуации с Валерием Ничушкиным.

28-летний форвард «Колорадо» был включен в программу помощи игрокам НХЛ. Он выбыл на неопределенный срок.

Программа помощи, курируемая НХЛ и Ассоциацией игроков, призвана помочь хоккеистам, столкнувшимся с психологическими проблемами, злоупотреблением психоактивными веществами и другими трудностями.

«Меня выбесила информация, вброшенная одной журналисткой, которая, не разобравшись, сказала, что это алкоголь. А у нас эта тема подхватывается по щелчку пальцев. Национальная черта – обсудить, кто нажрался.

Психологически немного подсломился Валерий, связано это с рождением долгожданного ребенка. Начались проблемы со сном, сбитый биоритм, увеличились дозы снотворного — сбилось все вообще.

В итоге два с половиной месяца, один раз он мне написал: «Две ночи не сплю». Через несколько недель, в декабре: «Три дня не сплю, башка болит, не знаю, как буду играть». Это проблема, которая уже не решается медикаментозно, и пришлось вступить в эту программу.

Лечние продолжается, уже может пять часов поспать. Клуб дико заинтересован. Ситуация налаживается и все будет хорошо.

А у нас в России как бы было. Если проблемы со сном, я несколько утрирую, но это реально работает. В баньку сходил и бутылку водки саданул — и будешь спать, как ребенок», – сказал бывший скаут сборной России.