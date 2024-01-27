Сергей Федотов о Ничушкине в программе помощи игрокам НХЛ: «Валерий немного надломился в связи с рождением ребенка. Начались проблемы со сном, сбитый биоритм, увеличились дозы снотворного»

Теги происшествия Колорадо НХЛ Сергей Федотов Валерий Ничушкин Спорт-Экспресс Хоккей

Сергей Федотов высказался о ситуации с Валерием Ничушкиным.

28-летний форвард «Колорадо» был включен в программу помощи игрокам НХЛ. Он выбыл на неопределенный срок.

Программа помощи, курируемая НХЛ и Ассоциацией игроков, призвана помочь хоккеистам, столкнувшимся с психологическими проблемами, злоупотреблением психоактивными веществами и другими трудностями.

«Меня выбесила информация, вброшенная одной журналисткой, которая, не разобравшись, сказала, что это алкоголь. А у нас эта тема подхватывается по щелчку пальцев. Национальная черта – обсудить, кто нажрался.

Психологически немного подсломился Валерий, связано это с рождением долгожданного ребенка. Начались проблемы со сном, сбитый биоритм, увеличились дозы снотворного — сбилось все вообще.

В итоге два с половиной месяца, один раз он мне написал: «Две ночи не сплю». Через несколько недель, в декабре: «Три дня не сплю, башка болит, не знаю, как буду играть». Это проблема, которая уже не решается медикаментозно, и пришлось вступить в эту программу.

Лечние продолжается, уже может пять часов поспать. Клуб дико заинтересован. Ситуация налаживается и все будет хорошо.

А у нас в России как бы было. Если проблемы со сном, я несколько утрирую, но это реально работает. В баньку сходил и бутылку водки саданул — и будешь спать, как ребенок», – сказал бывший скаут сборной России.

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10 комментариев
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Вэлу-доминатору здоровья
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журналистка эта, как её, Дарья, жена Еронко.
не верить в этой ситуации Федотову причин не вижу. Валере здоровья
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в первую очередь здоровья!
а во вторую, как получится, воспользоваться тем самым способом, который с банькой))
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Ну, видимо, саданул и не помогло.
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Вполне правдивое об’яснение всей ситуации. Будем надеяться, что недели через 2 выйдет на лёд.
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Наконец -то конкретная информация. Здоровья Валерию.
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Охотно верю, первый ребёнок это тяжело поначалу, то описался то обкакался, то есть хочет, то газы, а сказать ничего не может только орёт.

И ты ещё не привыкший, часто не понимаешь что и как.

Девки те вообще иногда из окон прыгают, с ума сходят, есть там такой диагноз послеродовая депрессия.

Вэлу сил, мелкий подрастёт и скоро все наладится.
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Денег на нянь нет что ли? Или в НХЛ хокки сами рожать начали? Какая то ну очень кривая отмазка
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