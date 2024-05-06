Зибанежад набрал 2+ очка в 4-м матче плей-офф НХЛ подряд и повторил рекорд «Рейнджерс»
Мика Зибанежад набрал 2+ очка в 4-м матче плей-офф НХЛ подряд.
«Рейнджерс» принимает «Каролину» (3:2, третий период) в 1-м матче второго раунда Кубка Стэнли.
Форвард нью-йоркского клуба Мика Зибанежад забил 2 гола и сделал результативную передачу в первом периоде игры.
Таким образом, Зибанежад продлил результативную серию с 2+ очками в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли до четырех матчей и повторил рекорд клуба.
Ранее из игроков «Рейнджерс» такое удавалось только Адаму Фоксу в сезоне-2020/21, Пьеру Ларушу в сезоне-1985/86 и Дону Мэлоуни в сезоне-1978/79.