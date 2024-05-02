Гребенкин о переходе в «Торонто»: «Хочу попробовать пробиться в НХЛ. Я уверенный в себе человек. Мне это должно помочь»

Никита Гребенкин рассказал, почему решил перейти в «Торонто».

– Почему решили после этого сезона ехать в «Торонто»?

– Хочу попробовать пробиться в НХЛ. Тем более сейчас, когда выигран трофей с «Магниткой», сделано дело, порадовали наших болельщиков.

– Не боитесь жесткой конкуренции? Там же тяжело пробиться в топ-6 нападающих при таких звездах, как Джон Таварес, Митчелл Марнер, Остон Мэтьюс, Вильям Нюландер.

– Я не самоуверенный человек, но, наверное, очень уверенный в себе. Мне это должно помочь.

– «Торонто» с момента драфта активно контактировало с вами?

– Конечно, у нас есть какие-то телефонные разговоры, видеоразговоры, где мне подсказывают по моей игре, по всяким нюансам – как подъехать к шайбе, как ее отобрать, где можно полезть к воротам. Это интересно.

– Верите, что сможете заиграть в НХЛ?

– Надо работать, не останавливаться. Хорошо, что так потихонечку, по ступенечкам к чему-то иду.

– Насколько сильно «Металлург» уговаривал вас остаться на следующий сезон?

– Конечно, с «Металлургом» шли переговоры. Это мой родной клуб, моя любимая команда. Я здесь вырос как человек, как спортсмен. Переговоры велись, но так получилось, что у меня очень большое желание поехать в НХЛ, – сказал форвард.