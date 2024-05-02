Гребенкин о переходе в «Торонто»: «Хочу попробовать пробиться в НХЛ. Я уверенный в себе человек. Мне это должно помочь»

Теги Металлург Мг Торонто НХЛ КХЛ Никита Гребенкин Хоккей

Никита Гребенкин рассказал, почему решил перейти в «Торонто».

– Почему решили после этого сезона ехать в «Торонто»?

– Хочу попробовать пробиться в НХЛ. Тем более сейчас, когда выигран трофей с «Магниткой», сделано дело, порадовали наших болельщиков.

– Не боитесь жесткой конкуренции? Там же тяжело пробиться в топ-6 нападающих при таких звездах, как Джон Таварес, Митчелл Марнер, Остон Мэтьюс, Вильям Нюландер.

– Я не самоуверенный человек, но, наверное, очень уверенный в себе. Мне это должно помочь.

– «Торонто» с момента драфта активно контактировало с вами?

– Конечно, у нас есть какие-то телефонные разговоры, видеоразговоры, где мне подсказывают по моей игре, по всяким нюансам – как подъехать к шайбе, как ее отобрать, где можно полезть к воротам. Это интересно.

– Верите, что сможете заиграть в НХЛ?

– Надо работать, не останавливаться. Хорошо, что так потихонечку, по ступенечкам к чему-то иду.

– Насколько сильно «Металлург» уговаривал вас остаться на следующий сезон?

– Конечно, с «Металлургом» шли переговоры. Это мой родной клуб, моя любимая команда. Я здесь вырос как человек, как спортсмен. Переговоры велись, но так получилось, что у меня очень большое желание поехать в НХЛ, – сказал форвард.

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5 комментариев
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Тут главное менталка и психологическая подготовка. Хотений мало, мечты другое. Там нужно быть готовым ко всему, чтобы не уехать как Шипачев)) Удачи Никитос.
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Дам совет. Летом работай над физикой. В НХЛ это главное. Техника и катание это все хорошо. Но без физики, там закопают.
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С Гомолякой и с Разиным лучше индивидуально поработал, у тех и руки были волшебные и голова светлая, а у Гребенкина кроме желания лично я ничего не вижу! На пятаке не отрабатывает из-за технических проблем, на скорости шайбу обработать не может тоже поэтому, в плей-офф скорости возросли и он выпал, как и Карпов, но бился и боролся, одно то как на него двое ярославцев кинулись говорит, что он им под кожу лез, но для В НХЛ этого мало, я бы год другой набрался опыта ещё, тем более Разин его любит, это видно, а по итогам плей-офф нашёл бы подход к нему.
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Только не в Торонто)
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