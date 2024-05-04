«Нью-Джерси», «Сент-Луис», «Сиэтл» и «Оттава» могут назначить Маклеллана главным тренером

Несколько клубов НХЛ проявляют интерес к Тодду Маклеллану.

Журналист Эллиотт Фридман сообщил, что специалист ведет переговоры с четырьмя командами, в число которых, как считается, входят « », « », « » и « ».

В ходе текущего сезона был отправлен в отставку с поста главного тренера «Лос-Анджелеса». Он работал в клубе с 2019 года.

Тренер в лиге также ранее возглавлял «Сан-Хосе» и «Эдмонтон».