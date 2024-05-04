Бардаков про 6:0 с Беларусью: «Взяли реванш. Было важно это сделать»

Захар Бардаков прокомментировал победу над сборной России.

Сборная «России 25» обыграла команду Беларуси (6:0) в матче турнира Qazaqstan Hockey Open.

«Хотелось забить, не чуть пошло. Хорошо, что победили, взяли реванш за прошлый год. Нам было важно это сделать.

Не стоит расслабляться. У нас впереди еще несколько игр с белорусами», – сказал нападающий сборной «России 25» Захар Бардаков.

В прошлом году российская команда уступила Беларуси со счетом 4:7.