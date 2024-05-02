Ротенберг о прессинге «России 25» в меньшинстве: «Мы всегда играем умно и агрессивно. Это современный хоккей»

Роман Ротенберг высказался о стиле «России 25» против Казахстана (1:0).

– У команды было три меньшинства, и в два последних удивило то, что команда использует агрессивный прессинг чуть ли не на чужой половине, физически затратный. Это Казахстан так позволил играть, или от сборной требуют такой игры в меньшинстве?

– Мы играем всегда агрессивно, и 5 на 5 – в умную, агрессивную игру – и в меньшинстве. Это современный хоккей, мы много забиваем в меньшинстве, поэтому почему нет? Правила не запрещают забивать вчетвером, втроем. Но лучше не удаляться. Лучшее меньшинство – это игра без удалений.

– Все-таки, довольно смело – столько времени проводить именно в прессинге.

– Современный хоккей. Может, вам это и удивительно, но если честно, многие команды так играют. Но не в КХЛ, в других лигах, – сказал главный тренер «России 25».