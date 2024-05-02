Ротенберг о прессинге «России 25» в меньшинстве: «Мы всегда играем умно и агрессивно. Это современный хоккей»

Теги СКА Сборная Казахстана по хоккею КХЛ Роман Ротенберг товарищеские матчи Sports – Казахстан сборная России U25 Хоккей

Роман Ротенберг высказался о стиле «России 25» против Казахстана (1:0).

– У команды было три меньшинства, и в два последних удивило то, что команда использует агрессивный прессинг чуть ли не на чужой половине, физически затратный. Это Казахстан так позволил играть, или от сборной требуют такой игры в меньшинстве?

– Мы играем всегда агрессивно, и 5 на 5 – в умную, агрессивную игру – и в меньшинстве. Это современный хоккей, мы много забиваем в меньшинстве, поэтому почему нет? Правила не запрещают забивать вчетвером, втроем. Но лучше не удаляться. Лучшее меньшинство – это игра без удалений.

– Все-таки, довольно смело – столько времени проводить именно в прессинге.

– Современный хоккей. Может, вам это и удивительно, но если честно, многие команды так играют. Но не в КХЛ, в других лигах, – сказал главный тренер «России 25».

Материалы по теме

5 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Слабоумие и отвага. Это если кратко о стиле
+3
0
+3
Без страха и упрека говорю что хочу ! Раз , два , взяли и наштамповали никому не нужные тысячи футболок с этим лозунгом ! Ну что это ? Какой идиот будет ходить в таком по улице ?
+3
0
+3
Это система! - добавил Рома, когда у него отобрали микрофон.
0
0
0
Из восьми последних новостей про хоккей четыре про ротенберга.Просто какое-то воплощение мирового хоккея.
Какой нафик кубок Стенли.
0
0
0
Говорить Рома умеет,на деле с умным и агрессивным хоккеем 1-0 с Казахстаном.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий