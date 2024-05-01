Медведев о СКА: «Есть о чем поговорить с тренерским штабом – есть недоработки, недочеты. Но и необходимо обсудить подходы к судейству»
Александр Медведев заявил, что совет директоров СКА обсудит работу тренерского штаба.
В прошедшем сезоне СКА проиграл «Автомобилисту» (1-4 в серии) во втором раунде Кубка Гагарина.
«Вопрос по работе тренерского штаба как раз будет обсуждать совет директоров.
Я уже сказал, что есть о чем поговорить с тренерским штабом, есть недоработки, недочеты, которые мы будем обсуждать.
Тем не менее я считаю, что необходимо обсудить и подходы к судейству. Здесь нет персональных жалоб и вопросов к организации.
Просто это требует открытого взгляда и совместного согласия, чтобы все клубы знали, как будет происходить судейство в регулярном чемпионате, плей-офф, где делаются корректировки.
Мы очень надеемся, что состоится открытый, непредвзятый, может быть, острый разговор, который может помочь нам двигаться вперед», – сказал председатель совета директоров СКА Александр Медведев.
Оно не должно прогибаться под один клуб!
Правила едины для всех!
- Роман, вы недоработали.
- Да, недоработали с судьями. Уже начали исправлять. Судьи будут свистеть правильно.
Ну и обсуждать судейство на совете директоров - это прекрасно, главное, чтобы правило о штрафах за критику судей там тоже действовало :)