Медведев о СКА: «Есть о чем поговорить с тренерским штабом – есть недоработки, недочеты. Но и необходимо обсудить подходы к судейству»

Александр Медведев заявил, что совет директоров СКА обсудит работу тренерского штаба.

В прошедшем сезоне СКА проиграл «Автомобилисту» (1-4 в серии) во втором раунде Кубка Гагарина.

«Вопрос по работе тренерского штаба как раз будет обсуждать совет директоров.

Я уже сказал, что есть о чем поговорить с тренерским штабом, есть недоработки, недочеты, которые мы будем обсуждать.

Тем не менее я считаю, что необходимо обсудить и подходы к судейству. Здесь нет персональных жалоб и вопросов к организации.

Просто это требует открытого взгляда и совместного согласия, чтобы все клубы знали, как будет происходить судейство в регулярном чемпионате, плей-офф, где делаются корректировки.

Мы очень надеемся, что состоится открытый, непредвзятый, может быть, острый разговор, который может помочь нам двигаться вперед», – сказал председатель совета директоров СКА Александр Медведев.