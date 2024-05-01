Медведев о СКА: «Есть о чем поговорить с тренерским штабом – есть недоработки, недочеты. Но и необходимо обсудить подходы к судейству»

Теги СКА судьи Александр Медведев КХЛ ТАСС Хоккей

Александр Медведев заявил, что совет директоров СКА обсудит работу тренерского штаба.

В прошедшем сезоне СКА проиграл «Автомобилисту» (1-4 в серии) во втором раунде Кубка Гагарина.

«Вопрос по работе тренерского штаба как раз будет обсуждать совет директоров.

Я уже сказал, что есть о чем поговорить с тренерским штабом, есть недоработки, недочеты, которые мы будем обсуждать.

Тем не менее я считаю, что необходимо обсудить и подходы к судейству. Здесь нет персональных жалоб и вопросов к организации.

Просто это требует открытого взгляда и совместного согласия, чтобы все клубы знали, как будет происходить судейство в регулярном чемпионате, плей-офф, где делаются корректировки.

Мы очень надеемся, что состоится открытый, непредвзятый, может быть, острый разговор, который может помочь нам двигаться вперед», – сказал председатель совета директоров СКА Александр Медведев.

10 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Отстаньте от судейства!
Оно не должно прогибаться под один клуб!
Правила едины для всех!
+7
0
+7
Ответ Clever_mind
Почему вся дурь в наш спорт, приходит из СПБ ?
Комплекс потерянной столичности
+5
0
+5
Почему вся дурь в наш спорт, приходит из СПБ ?
+4
0
+4
Так и представляю этот разговор.
- Роман, вы недоработали.
- Да, недоработали с судьями. Уже начали исправлять. Судьи будут свистеть правильно.
+3
0
+3
Подход к судейству, нужно включить в смету графу «занос арбитрам»
+3
0
+3
Главное Романа не отшивайте .
+2
0
+2
Кто о чём, а у этих всё изжога на судейство никак не проходит. Вот и обсуждайте со своим тренерским штабом, в котором отсутствует главный тренер, почему вам причиндалы мешают, как тому танцору.
+2
0
+2
Подходы к судейству у газпромовских😏
+2
0
+2
Безусловно, все недоработки и недочёты допустили исключительно помощники главного тренера, первые оргвыводы уже последовали :)

Ну и обсуждать судейство на совете директоров - это прекрасно, главное, чтобы правило о штрафах за критику судей там тоже действовало :)
+1
0
+1
Да давай сразу к судьям, чё мелочиться
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий