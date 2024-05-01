Хохряков, Капустин и Никонцев покинули «Амур»

Петр Хохряков, Кирилл Капустин и Анатолий Никонцев покинули «Амур».

Анатолий Никонцев набрал 4 (2+2) очка в 31 матче регулярки-2023/24. В 2 играх плей-офф нападающий не отметился набранными баллами.

Петр Хохряков пополнил состав «Амура» перед началом прошлого сезона. Нападающий провел всего 12 матчей за команду и набрал 3 (1+2) очка, после чего получил травму и выбыл до конца сезона.

Нападающий Кирилл Капустин отметился 17 (10+7) баллами в 61 матче регулярки. В 6 играх плей-офф он не набрал очков.