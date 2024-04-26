Жена Разина: «Наши планы по завоеванию хоккейного мира все еще в силе. Ты дорос до топ-клуба, до Кубка Гагарина! Не останавливаемся!»

Теги Металлург Мг Северсталь Ижсталь светская хроника КХЛ Кубок Гагарина Андрей Разин детский хоккей Хоккей

Жена Андрея Разина поздравила тренера с победой в Кубке Гагарина.

В финале Кубка Гагарина-2024 «Металлург» под руководством Разина обыграл «Локомотив» со счетом 4-0 в серии.

«Андрей! Ну вот и твой первый Кубок. До этого был долгий тренерский путь: детский тренер с его сумасшедшими родителями… и бабушками. (Спасибо одной бабушке, а то может так и сидел бы); Молодежь в Словакии (уезжали в призрачные несбывшиеся перспективы); Саратов… Балаково! И, к счастью, «Ижсталь».

Путь в КХЛ не менее тернистый… Все не перечислишь, иногда опускались руки от несправедливости, от оценок людей «посторонних» в хоккее…
И, к счастью, «Северсталь». Было сложно, нервно, волнительно, но очень продуктивно.

Наконец-то «Металлург»! Да, нелегко! Да, многие не верили… А я была уверена, что час настал! Вспомни наши шутки про награждение и платье с открытой спиной еще с Ижевска – 10 лет… Но я рада, что именно сейчас!

Ты дорос до топ-клуба, дорос до Кубка! Ты всегда был талантливым тренером, но сейчас стал еще и опытным, мудрым. Поздравляю!

Не останавливаемся! Наши планы по завоеванию хоккейного мира все еще в силе», – написала Татьяна Разина в своем телеграм-канале. 

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10 комментариев
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Ответ ТимТалер
Новый персонаж. Жена Разина )
Ну вообще-то нет)
+4
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Ответ Альфа Консалтинг
теперь за кубком Стэнли !
за кубком сперсерии с Беларусью.
+2
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Новый персонаж. Жена Разина )
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-1
+1
Ответ Shemyakinnen
за кубком сперсерии с Беларусью.
Ромка не отдать своё место
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теперь за кубком Стэнли !
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Такое надо писать в одно слово.
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Завоевание хоккейного Мира...Канаду возглавить не получится, у них своих хватает. Россия нигде не играет .. может тогда напримеи Вашингтон попробует?)
+1
-1
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Учи английский .., забыла добавить
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Ответ nuksi
Ну вообще-то нет)
Для меня новый ) Ничего так мадам)) https://t.me/razina_tatiana2110
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Ответ Ми Ша
Учи английский .., забыла добавить
скорее "албанский"
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