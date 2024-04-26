Жена Разина: «Наши планы по завоеванию хоккейного мира все еще в силе. Ты дорос до топ-клуба, до Кубка Гагарина! Не останавливаемся!»

Жена Андрея Разина поздравила тренера с победой в Кубке Гагарина.

В финале Кубка Гагарина-2024 «Металлург» под руководством Разина обыграл «Локомотив» со счетом 4-0 в серии.

« ! Ну вот и твой первый . До этого был долгий тренерский путь: детский тренер с его сумасшедшими родителями… и бабушками. (Спасибо одной бабушке, а то может так и сидел бы); Молодежь в Словакии (уезжали в призрачные несбывшиеся перспективы); Саратов… Балаково! И, к счастью, « ».

Путь в не менее тернистый… Все не перечислишь, иногда опускались руки от несправедливости, от оценок людей «посторонних» в хоккее…

И, к счастью, «Северсталь». Было сложно, нервно, волнительно, но очень продуктивно.

Наконец-то « »! Да, нелегко! Да, многие не верили… А я была уверена, что час настал! Вспомни наши шутки про награждение и платье с открытой спиной еще с Ижевска – 10 лет… Но я рада, что именно сейчас!

Ты дорос до топ-клуба, дорос до Кубка! Ты всегда был талантливым тренером, но сейчас стал еще и опытным, мудрым. Поздравляю!

Не останавливаемся! Наши планы по завоеванию хоккейного мира все еще в силе», – написала Татьяна Разина в своем телеграм-канале.