СКА хотел получить Конюшкова. «Торпедо» и сам хоккеист отказались от сделки

Теги СКА Торпедо возможные переходы КХЛ Спорт-Экспресс Богдан Конюшков Хоккей

СКА интересовался Богданом Конюшковым.

Петербургский клуб в это межсезонье намерен усилить оборонительную линию команды. Об этом говорил главный тренер СКА Роман Ротенберг: «Возможны точечные изменения, не более. Нужно усилить линию обороны».

По информации «Спорт-Экспресса», одним из главных кандидатов на усиление защиты являлся 21-летний Богдан Конюшков, но и «Торпедо», и сам игрок отказались от сделки.

В прошедшем сезоне Конюшков провел 65 матчей в Фонбет чемпионате КХЛ и набрал 28 (6+22) очков при среднем игровом времени 23:20.

В плей-офф хоккеист сыграл 5 игр и отметился 1 (0+1) баллом при среднем игровом времени 26:34.

24 комментария
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Респект Богдану,парень со стержнем!!!
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У парня есть яйца
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Молодец
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Ответ Андрей Колесников
У парня есть яйца
Но и голова!
+11
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Богдан молодчик!
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Баге огромное уважение.
+3
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Йозе Марино точечно усилиться хочет. Ему то и надо всего, человек 40. А тут такие палки в колёса.
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Молодец 👍
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Богдан молодец, не гонится за деньгами, а думает головой
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Стопудово у Багдана планы после Торпедо -НХЛ.
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Понеслась! Пошли "точечные" усиления. СКА - завод по переработке игроков.
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Хорошая новость, остались ещё мужчины, которые не участвуют в полит.проектах.
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Прочь свои Ручонки Ротан
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Бодя красавчик 👍👍👍!!!
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Дорогого стоит отказаться от предложения главного тренера сборной! Молодца Бага! Удачи в Торпедо!
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Ну у Торпедо толковые молодые ребята. Я думаю они сами прекрасно понимают сколько им даёт Ларионов в плане хоккея, да и не только. Это огромнейший опыт, таким нужно дорожить, который в дальнейшем пригодится. Конкретно Богдану, надеюсь данный опыт очень поможет в НХЛ. В ска, в этой секте, можно просто пропасть.
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Респект, надеюсь все будут слать ромку подальше
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Бага красавец, ротан теперь обидится и в свою сборку не позовёт)
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Разве можно звать себе в команду хоккеистов из банды костоломов?
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ну всё. дверь в сборную закрыта надолго. пока ромочке под зад не дадут.
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Ну всё, одним кандидатом в сборную меньше, к сожалению.
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Рома как обычно ..Богдан ,красава 👍🔥
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