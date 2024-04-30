СКА хотел получить Конюшкова. «Торпедо» и сам хоккеист отказались от сделки

СКА интересовался Богданом Конюшковым.

Петербургский клуб в это межсезонье намерен усилить оборонительную линию команды. Об этом говорил главный тренер СКА Роман Ротенберг: «Возможны точечные изменения, не более. Нужно усилить линию обороны».

По информации «Спорт-Экспресса», одним из главных кандидатов на усиление защиты являлся 21-летний , но и « », и сам игрок отказались от сделки.

В прошедшем сезоне Конюшков провел 65 матчей в Фонбет чемпионате и набрал 28 (6+22) очков при среднем игровом времени 23:20.

В плей-офф хоккеист сыграл 5 игр и отметился 1 (0+1) баллом при среднем игровом времени 26:34.