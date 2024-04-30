Райан Ривс: «Бостон» упустил преимущество 3-1 в серии в прошлом сезоне. Спорт – сумасшедшая штука. Мы все видели несколько сумасшедших камбэков»

Теги Торонто Бостон Кубок Стэнли НХЛ Райан Ривс Хоккей

Райан Ривс высказался о положении «Торонто» в серии против «Бостона».

Команды проведут пятый матч серии первого раунда Кубка Стэнли при счете 3-1 в пользу «Брюинс».

«Бостон» упустил преимущество 3-1 в серии в прошлом сезоне. Спорт – сумасшедшая штука. Мы все видели несколько сумасшедших камбэков», – сказал нападающий «Мэйпл Лифс» Райан Ривс.

В прошлом сезоне «Бостон» играл в первом раунде плей-офф против «Флориды», вел 3-1 в серии, но уступил 3-4.

3 комментария
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Осталось найти в листве что-то похожее на яйца прежде чем -- такое(нету при такой игре шансов у кленовых)
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Это не тот случай
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