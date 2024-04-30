Райан Ривс: «Бостон» упустил преимущество 3-1 в серии в прошлом сезоне. Спорт – сумасшедшая штука. Мы все видели несколько сумасшедших камбэков»

Райан Ривс высказался о положении «Торонто» в серии против «Бостона».

Команды проведут пятый матч серии первого раунда Кубка Стэнли при счете 3-1 в пользу «Брюинс».

« » упустил преимущество 3-1 в серии в прошлом сезоне. Спорт – сумасшедшая штука. Мы все видели несколько сумасшедших камбэков», – сказал нападающий «Мэйпл Лифс» .

В прошлом сезоне «Бостон» играл в первом раунде плей-офф против «Флориды», вел 3-1 в серии, но уступил 3-4.