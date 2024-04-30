ЧМ-2024. Дивизион 1А. Словения против Румынии, Венгрия сыграет с Южной Кореей, Италия – с Японией

В Италии продолжается чемпионат мира по хоккею в дивизионе 1А.

Команды, занявшие первое и второе места, в следующем сезоне выступят в элитном дивизионе.

Команда, занявшая последнее место, вылетит в дивизион 1В.

ЧМ-2024

Дивизион 1А

Положение команд: – 3 (1), Южная Корея – 3 (1), – 3 (1), – 0 (1), Япония – 0 (1), Румыния – 0 (1).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.