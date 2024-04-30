ЧМ-2024. Дивизион 1А. Словения против Румынии, Венгрия сыграет с Южной Кореей, Италия – с Японией
В Италии продолжается чемпионат мира по хоккею в дивизионе 1А.
Команды, занявшие первое и второе места, в следующем сезоне выступят в элитном дивизионе.
Команда, занявшая последнее место, вылетит в дивизион 1В.
ЧМ-2024
Дивизион 1А
- Дата проведения
- 30 апреля, 13.30, «Sparkasse Arena»
- Дата проведения
- 30 апреля, 17.00, «Sparkasse Arena»
- Дата проведения
- 30 апреля, 20.30, «Sparkasse Arena»
Положение команд: Италия – 3 (1), Южная Корея – 3 (1), Венгрия – 3 (1), Словения – 0 (1), Япония – 0 (1), Румыния – 0 (1).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.