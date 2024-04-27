Макдэвид набрал 9 (1+8) очков в 3 матчах с «Кингс» и лидирует в гонке бомбардиров плей-офф. Лишь у Гретцки в 1987-м было больше передач на таком отрезке

Теги Кубок Стэнли Эдмонтон Лос-Анджелес Уэйн Гретцки НХЛ Коннор Макдэвид Хоккей

Коннор Макдэвид набрал 9 очков в 3 матчах серии плей-офф с «Лос-Анджелесом».

Капитан «Эдмонтона» забросил шайбу и сделал 2 результативные передачи в третьем матче серии первого раунда с «Кингс» (6:1, 2-1). 

На счету 27-летнего канадца стало 9 (1+8) баллов в 3 играх в текущем плей-офф. 

Его 8 передач в первых трех матчах в отдельно взятом розыгрыше Кубка Стэнли – 2-й результат в истории.

Рекорд по числу ассистов на таком отрезке принадлежит Уэйну Гретцки (9, 1987 год, «Эдмонтон»; в 1981 году у него было 8).

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11 комментариев
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Сейчас придут и пояснят, какой МакДэвид бегунок и как шакалит очки, в отличие от умнички Кучерова, который завтра в отпуск)
+22
-5
+17
как обычно сдувается в плей-офф
+13
0
+13
Лидер что тут сказать.Наши ребята что-то молчат в плове вообще
+5
0
+5
главное преимущество Маков и Немца перед Кучем что они и в сезоне хорошо играют и в плей-офф
+6
-3
+3
Ответ Рита Ктинидина
Сейчас придут и пояснят, какой МакДэвид бегунок и как шакалит очки, в отличие от умнички Кучерова, который завтра в отпуск)
И в отличие от Сани✊🏻💪🏻
+4
-1
+3
Ответ Old gamer
Лидер что тут сказать.Наши ребята что-то молчат в плове вообще
Ничушкин уже три забил. Остальные действительно пока не очень.
+1
0
+1
Ответ Рита Ктинидина
Сейчас придут и пояснят, какой МакДэвид бегунок и как шакалит очки, в отличие от умнички Кучерова, который завтра в отпуск)
Кучеров взял два КС и один раз играл в финале. Он всем все доказал. МакДэвиду еще предстоит доказать, что вокруг него можно собрать чемпионскую команду.
+2
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+1
Мак как хороший коньяк, чем становится старше, тем лучше!🔥
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Ответ Рита Ктинидина
Сейчас придут и пояснят, какой МакДэвид бегунок и как шакалит очки, в отличие от умнички Кучерова, который завтра в отпуск)
Таких людей нет, зачем выдумывать себе врагов
+2
-2
0
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