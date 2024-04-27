Макдэвид набрал 9 (1+8) очков в 3 матчах с «Кингс» и лидирует в гонке бомбардиров плей-офф. Лишь у Гретцки в 1987-м было больше передач на таком отрезке
Коннор Макдэвид набрал 9 очков в 3 матчах серии плей-офф с «Лос-Анджелесом».
Капитан «Эдмонтона» забросил шайбу и сделал 2 результативные передачи в третьем матче серии первого раунда с «Кингс» (6:1, 2-1).
На счету 27-летнего канадца стало 9 (1+8) баллов в 3 играх в текущем плей-офф.
Его 8 передач в первых трех матчах в отдельно взятом розыгрыше Кубка Стэнли – 2-й результат в истории.
Рекорд по числу ассистов на таком отрезке принадлежит Уэйну Гретцки (9, 1987 год, «Эдмонтон»; в 1981 году у него было 8).