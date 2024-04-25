Алекс Влашич подписал 6-летний контракт с «Чикаго» с зарплатой 4,6 млн долларов в год. Защитник набрал 16 очков в сезоне НХЛ

Алекс Влашич подписал контракт с «Чикаго» на 27,6 миллиона долларов.

22-летний защитник согласовал продление соглашение с «Блэкхокс» на шесть лет.

Среднегодовая зарплата хоккеиста составит 4,6 миллиона долларов. Договор вступит в силу со следующего сезона. В этом сезоне кэпхит игрока составлял 916 тысяч долларов.

В нынешнем сезоне провел 76 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 16 (2+14) очков при полезности «минус 4» и среднем игровом времени 21:28.

На данный момент хоккеист сыграл 97 игр в и отметился 19 (3+16) баллами.