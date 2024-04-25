Алекс Влашич подписал 6-летний контракт с «Чикаго» с зарплатой 4,6 млн долларов в год. Защитник набрал 16 очков в сезоне НХЛ

Теги Чикаго НХЛ Алекс Влашич Хоккей

Алекс Влашич подписал контракт с «Чикаго» на 27,6 миллиона долларов.

22-летний защитник согласовал продление соглашение с «Блэкхокс» на шесть лет.

Среднегодовая зарплата хоккеиста составит 4,6 миллиона долларов. Договор вступит в силу со следующего сезона. В этом сезоне кэпхит игрока составлял 916 тысяч долларов.

В нынешнем сезоне Алекс Влашич провел 76 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 16 (2+14) очков при полезности «минус 4» и среднем игровом времени 21:28.

На данный момент хоккеист сыграл 97 игр в НХЛ и отметился 19 (3+16) баллами.

4 комментария
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Кайлэ красавчик тут однозначно 5+.
Контракт читерский. Алекс уже лучший деф команды. А через пару лет возможно будет в топ -5 лучших двухсторонних дефов мира.
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однофамилец дефа Сан Хосе или родственник?
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Ответ Quiet Space
однофамилец дефа Сан Хосе или родственник?
родственник
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Многовато Влашичей для одной лиги. А есть еще футболист Никола Влашич и его сестра прыгунья Бланка
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