Алекс Влашич подписал 6-летний контракт с «Чикаго» с зарплатой 4,6 млн долларов в год. Защитник набрал 16 очков в сезоне НХЛ
Алекс Влашич подписал контракт с «Чикаго» на 27,6 миллиона долларов.
22-летний защитник согласовал продление соглашение с «Блэкхокс» на шесть лет.
Среднегодовая зарплата хоккеиста составит 4,6 миллиона долларов. Договор вступит в силу со следующего сезона. В этом сезоне кэпхит игрока составлял 916 тысяч долларов.
В нынешнем сезоне Алекс Влашич провел 76 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 16 (2+14) очков при полезности «минус 4» и среднем игровом времени 21:28.
На данный момент хоккеист сыграл 97 игр в НХЛ и отметился 19 (3+16) баллами.
Контракт читерский. Алекс уже лучший деф команды. А через пару лет возможно будет в топ -5 лучших двухсторонних дефов мира.