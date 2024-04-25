Жена Вовченко: «Сезон начался со слов: «Если не перестанешь ###########, поедешь на Дальний Восток». А закончился победной шайбой. Кубок Гагарина, мастер спорта. Делайте выводы»
Жена Даниила Вовченко высказалась о победе игрока в Кубке Гагарина.
В финале Кубка Гагарина-2024 «Металлург» обыграл «Локомотив» со счетом 4-0 в серии.
Форвард Даниил Вовченко забил победный гол в 4-м матче (2:1).
«Этот сезон начался со слов: «Если ты не перестанешь ########### (выделываться), поедешь на Дальний Восток доигрывать». «Мне нет резона ставить тебя в 4-ю пятерку». А закончился победной шайбой Вовченко.
Золотая шайба, Кубок Гагарина, мастер спорта... свобода и новые контракты.
Выводы делайте сами. Мы свои уже сделали», – написала Яна Вовченко-Александрова в сторис.
Вовченко начинал сезон в «Северстали». По ходу сезона игрок перешел в магнитогорский клуб.
Прав за гонки по пешеходным переходам и сбитого ребёнка, видимо, так и не лишили.
Погуглил чуток - копеечный штраф, и компенсацию в 350 тысяч (для хоккеиста - хаха просто, один раз в ресторан сходить) и то зажали.
Ну, в общем, понятно всё с этой семейкой чемпионской. Выводы сделали, спасибо.
Вообще не понимаю, если ты спортсмен, то на кой черт ты женишься?:))
Один черт - игры, сборы, перелеты. Дома не бываешь. Детей не видишь.
Закончил. Жизненного отпыта набрался. Заработал. Хоть обженись.
Та ситуация, когда ничего нет лучше случайных связей:))