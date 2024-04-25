Жена Вовченко: «Сезон начался со слов: «Если не перестанешь ###########, поедешь на Дальний Восток». А закончился победной шайбой. Кубок Гагарина, мастер спорта. Делайте выводы»

Теги Металлург Мг Северсталь светская хроника Кубок Гагарина соцсети Даниил Вовченко брань контент Хоккей

Жена Даниила Вовченко высказалась о победе игрока в Кубке Гагарина.

В финале Кубка Гагарина-2024 «Металлург» обыграл «Локомотив» со счетом 4-0 в серии.

Форвард Даниил Вовченко забил победный гол в 4-м матче (2:1).

«Этот сезон начался со слов: «Если ты не перестанешь ########### (выделываться), поедешь на Дальний Восток доигрывать». «Мне нет резона ставить тебя в 4-ю пятерку». А закончился победной шайбой Вовченко.

Золотая шайба, Кубок Гагарина, мастер спорта... свобода и новые контракты.

Выводы делайте сами. Мы свои уже сделали», – написала Яна Вовченко-Александрова в сторис. 

Вовченко начинал сезон в «Северстали». По ходу сезона игрок перешел в магнитогорский клуб.

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18 комментариев
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Ответ Radik_2.0
это не она на тачке человека сбила пару лет назад?
Она, мы теперь в Магнитогорске как видим зелёный Порше, прячемся за металлоконструкциями, что этой ##### в голову придет не понятно
+43
-1
+42
Мне кажется таких ######## (персонажей) с таким бэкграундом не стоит цитировать в новости, выводы она сделала
+38
-2
+36
это не она на тачке человека сбила пару лет назад?
+20
-1
+19
Ответ Габорик
Мне кажется таких ######## (персонажей) с таким бэкграундом не стоит цитировать в новости, выводы она сделала
Не жена, а ###########.
+17
-2
+15
Ответ Габорик
Мне кажется таких ######## (персонажей) с таким бэкграундом не стоит цитировать в новости, выводы она сделала
Солидарен. Тем более даму, которая год назад сбила на машине девочку и, ясен день, даже компенсацию не выплатила.
+10
0
+10
Другие жёны бывают у проф.хоккеистов,футболистов?
+9
0
+9
Ей кто пасть раскрыть разрешил?
+7
-1
+6
Она ещё и ##### своё открывает, гонщица, #####.

Прав за гонки по пешеходным переходам и сбитого ребёнка, видимо, так и не лишили.

Погуглил чуток - копеечный штраф, и компенсацию в 350 тысяч (для хоккеиста - хаха просто, один раз в ресторан сходить) и то зажали.

Ну, в общем, понятно всё с этой семейкой чемпионской. Выводы сделали, спасибо.
+4
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К чему эту матерящуюся шалаву сюда притащили? Пусть мужа на кухне трёхэтажным костерит, а не на публике выражается.
+4
0
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+5
-1
+4
Ответ Radik_2.0
это не она на тачке человека сбила пару лет назад?
Год назад сбила одиннадцатилетнюю девочку.
+3
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####### тупая!
+2
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А на ком спортсмены, по-вашему, женятся?!:)) не все такие, но большинство.
Вообще не понимаю, если ты спортсмен, то на кой черт ты женишься?:))
Один черт - игры, сборы, перелеты. Дома не бываешь. Детей не видишь.
Закончил. Жизненного отпыта набрался. Заработал. Хоть обженись.
Та ситуация, когда ничего нет лучше случайных связей:))
+1
0
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Забавно конечно, когда какая-то ##### раскрывает свой рабочий инструмент и начинает о чём-то вещать))
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+1
Ответ tagidani
Она, мы теперь в Магнитогорске как видим зелёный Порше, прячемся за металлоконструкциями, что этой ##### в голову придет не понятно
😂
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Дзюбить что ли??
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Ответ S 14
Другие жёны бывают у проф.хоккеистов,футболистов?
Конечно бывают! Вон жену друга Даниила, Кирилла Пилипенко в Череповце обожают, в отличии от этой...
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