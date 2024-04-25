Жена Вовченко: «Сезон начался со слов: «Если не перестанешь ###########, поедешь на Дальний Восток». А закончился победной шайбой. Кубок Гагарина, мастер спорта. Делайте выводы»

Жена Даниила Вовченко высказалась о победе игрока в Кубке Гагарина.

В финале Кубка Гагарина-2024 « » обыграл «Локомотив» со счетом 4-0 в серии.

Форвард Даниил Вовченко забил победный гол в 4-м матче (2:1).

«Этот сезон начался со слов: «Если ты не перестанешь ########### (выделываться), поедешь на Дальний Восток доигрывать». «Мне нет резона ставить тебя в 4-ю пятерку». А закончился победной шайбой Вовченко.

Золотая шайба, , мастер спорта... свобода и новые контракты.

Выводы делайте сами. Мы свои уже сделали», – написала Яна Вовченко-Александрова в сторис.

Вовченко начинал сезон в «Северстали». По ходу сезона игрок перешел в магнитогорский клуб.