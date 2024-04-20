Вовченко о 2-0 в серии с «Локомотивом»: «Металлург» едет брать Кубок Гагарина. Играем более стабильно, чем в прошлых сериях»

Даниил Вовченко поделился мыслями после победы над «Локомотивом».

« » одержал победу со счетом 1:0 во втором матче и ведет 2-0 в финальной серии.

– Мы в концовке знали, что был пас рукой, но все равно переживали, чтобы судьи приняли правильное решение.

Там был сумбур на пятаке, случайный и необязательный гол.

– Никто не ставил на «Металлург»?

– Пусть не ставят, мы играем в свою игру и стараемся побеждать. Сейчас играем более стабильно, чем в прошлых сериях. Не до качелей, нельзя допускать ошибок глупых.

Лучше быть в тонусе, чем отдыхать, так что после полуфинала мы себя чувствовали хорошо: отдохнули денек – и в финал.

« » играл так же, как и в первом матче. Ничего нового не заметил. Мы много обороняемся и ждем ошибок, используем свои моменты.

– На выезде задача выиграть одну игру?

– Нет, мы едем брать в Ярославль, – сказал нападающий «Металлурга» .