Вовченко о 2-0 в серии с «Локомотивом»: «Металлург» едет брать Кубок Гагарина. Играем более стабильно, чем в прошлых сериях»
Даниил Вовченко поделился мыслями после победы над «Локомотивом».
«Металлург» одержал победу со счетом 1:0 во втором матче и ведет 2-0 в финальной серии.
– Мы в концовке знали, что был пас рукой, но все равно переживали, чтобы судьи приняли правильное решение.
Там был сумбур на пятаке, случайный и необязательный гол.
– Никто не ставил на «Металлург»?
– Пусть не ставят, мы играем в свою игру и стараемся побеждать. Сейчас играем более стабильно, чем в прошлых сериях. Не до качелей, нельзя допускать ошибок глупых.
Лучше быть в тонусе, чем отдыхать, так что после полуфинала мы себя чувствовали хорошо: отдохнули денек – и в финал.
«Локомотив» играл так же, как и в первом матче. Ничего нового не заметил. Мы много обороняемся и ждем ошибок, используем свои моменты.
– На выезде задача выиграть одну игру?
– Нет, мы едем брать Кубок Гагарина в Ярославль, – сказал нападающий «Металлурга» Даниил Вовченко.
Я Локо кубок отдала еще в регулярке, если что. И не сидя на диване, а посещая матчи) Ну это лирика.
Сегодня конкретно судьи пошли смотреть секунды успела ли шайба, а досмотрели до паса рукой. Нужно было пересмотреть весь матч, я считаю, мало ли еще что)) Вот это меня огорчило, скажем так. А в остальном ничего не потеряно. Все еще впереди.
ЦСКА, в каком бы не был состоянии, зажравшийся, плохой, сякой, состав на 90% тот же, что и кошмарил Запад и КХЛ последние несколько лет. Так же, не забываем, что именно он, тормозил Локо 3 года подряд, поэтому, это так же болевая точка была для Ярославля. Он был убран в одну калитку.
Омск, восточный топ, с имбовым первым звеном. Динамо, от востока, но с хорошей защитой и неплохим вратарём, с почти любым другим соперником, они бы прошли дальше. Если смотрели матчи, то согласитесь, что так же Ярик доминировал. Да, было 3 проигранных матча. НО. Во всех матчах Локомотив "играл", перебрасывал, выигрывал индивидуальные противостояния, мало что давал сделать сопернику, и смотрелся более солидно. Поражения были во многом, не вопреки, усилиям оппонента, а в следствии своих же ошибок.
ММг я так же смотрел, почти целиком с Екатеринбургом, и честно сказать, надеялся что выйдут дальше они, так как видел в них более слабых соперников.
Что косается данной серии, то, к моему глубокому сожалению, можно констатировать, что Локомотив играет не так, как он может играть. Здесь нет, пока, на площадке той самой команды, которая прошла 3 раунда. Из-за чего так происходит, это вопрос, найти ответ на который, должен (если сможет) Никитин. Я, если честно, пока не вижу непреодолимой стены, в лице ММг. Вижу, не донастрой, расконцентрацию, перегорание Ярославля, возможно это из-за долгой паузы.
Можно ли это поменять, думаю да. Счёт в серии, на данный момент, справедлив, думаю да. Всё уже решено, и ММг может поднимать кубок - думаю нет.
Короче, никто ваш Локомотив ещё такими скоростями не проверял, какие Металлург даёт. Про соперников якобы более простых вообще разговор ни о чем, тем более что тот же Авто по первым двум раундам вообще лучшей командой казался по игре.
По моим наблюдениям диалоги возможны тут с единицами. Остальные навязываются, спорят, хамят, доказывают.
Судьи уехали смотреть успела ли шайба в ворота, но докрутили до паса рукой. О чем тут вообще говорить? Нужно было делать прокрут на начало матча, может там что-то тоже есть. Больше тему с судейством трогать не хочу. Это мое мнение.
Какой же тренер Разин?
Там Никитин, хоккеисты которого подумают и взвесят, что сказать, сдержанно и без громких заявлений, как и он сам. И Разин... Какой тренер, такие и интервью. Хотя думаю, что Разин более осторожный в этом плане.
PS Топлю за Магнитку, если что...