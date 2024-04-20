Вовченко о 2-0 в серии с «Локомотивом»: «Металлург» едет брать Кубок Гагарина. Играем более стабильно, чем в прошлых сериях»

Теги Металлург Мг Локомотив КХЛ Кубок Гагарина Даниил Вовченко Хоккей

Даниил Вовченко поделился мыслями после победы над «Локомотивом».

«Металлург» одержал победу со счетом 1:0 во втором матче и ведет 2-0 в финальной серии.

– Мы в концовке знали, что был пас рукой, но все равно переживали, чтобы судьи приняли правильное решение.

Там был сумбур на пятаке, случайный и необязательный гол.

– Никто не ставил на «Металлург»?

– Пусть не ставят, мы играем в свою игру и стараемся побеждать. Сейчас играем более стабильно, чем в прошлых сериях. Не до качелей, нельзя допускать ошибок глупых.

Лучше быть в тонусе, чем отдыхать, так что после полуфинала мы себя чувствовали хорошо: отдохнули денек – и в финал.

«Локомотив» играл так же, как и в первом матче. Ничего нового не заметил. Мы много обороняемся и ждем ошибок, используем свои моменты.

– На выезде задача выиграть одну игру?

– Нет, мы едем брать Кубок Гагарина в Ярославль, – сказал нападающий «Металлурга» Даниил Вовченко.

28 комментариев
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Ответ Empress
И это про болельщиков Локо тут говорят и Кубке?) Тут игроки Металлурга без стеснения уже заявочки делают получше комментаторов спортса)))
А что он должен говорить? Мы едем проигрывать? ))
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А что ему говорить? Мы едем в Ярик сливать две игры?
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Надеюсь,гл.тренер А.Разин достучится до игроков защиты,не расслабляться до конца матча. 2-0 дома,Магнитка,молодцы(счёт,это второй вопрос, неважно 1:0 или 3:2) По ходу с Ярославля привезут 2-2 по серии.Ждем экшн, Магнитогорск ждём с победой!!!
+4
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+2
Ответ Евгений Котов
А что он должен говорить? Мы едем проигрывать? ))
Между скромным выигрывать и громким брать кубок, намекая на 4:0 разница очевидна... тут об этом во всех темах сегодня болел Локо костерят, типа где Ваш кубок, Ваши прогнозы, а тут раз и отметился игрок Металлурга))
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Ответ Евгений Котов
Ну костерят же по делу?! )) Ваши болельщики еще серия с Автомобилистом не закончилась уже говорили, что Вам все равно кто выйдет в финал, разнесем, переедем любого, и прогнозы от Ваших болельщиков 4:1 и 4:0 были основными, но Вы не возмущались ) А когда наш игрок после 2:0 в серии говорит, мы хотим кубок, Вас это задело и оказывается нам надо быть скромнее )
По какому еще делу? Встречаются 2 соперника и попытки доказать тут в комментах друг другу что-либо обречены на провал. У каждого своя правда. Меня совсем не задело. Мой коммент как раз в адрес таких вот комментаторов про прогнозы и кубок в адрес болел Локо.
Я Локо кубок отдала еще в регулярке, если что. И не сидя на диване, а посещая матчи) Ну это лирика.
Сегодня конкретно судьи пошли смотреть секунды успела ли шайба, а досмотрели до паса рукой. Нужно было пересмотреть весь матч, я считаю, мало ли еще что)) Вот это меня огорчило, скажем так. А в остальном ничего не потеряно. Все еще впереди.
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Ответ Евгений Котов
Комментарий удален пользователем
Я сказала только за себя. И уже очень давно. Кто-то может не согласиться, их право. Я, кстати, свое мнение никому и никогда не навязываю. А вот есть ряд болел Металлурга, которые конкретно навязывают свое мнение, даже в самой хамской форме.
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+1
Ответ Empress
Между скромным выигрывать и громким брать кубок, намекая на 4:0 разница очевидна... тут об этом во всех темах сегодня болел Локо костерят, типа где Ваш кубок, Ваши прогнозы, а тут раз и отметился игрок Металлурга))
В данном случае выигрывать это и есть брать кубок. Из контекста выдергивать не надо. У него спросили, устроит ли одна победа, он ответил, что хотят взять две. Уверен, что спроси кого из хоккеистов Локомотива сейчас о задачах на серию, они ровно так же скажут, что задача взять 4 игры и Кубок.
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Ответ Denis_VD
В соперниках у вас был ЦСКА, который больше 30 матчей в регулярке слил, проиграв почти всё что можно командам большим в очных матчах. Дальше был Авангард, который бросал по 16 раз за матч, после второго матча решил играть без тренера, но даже так едва не умудрился затащить серию. А затем не менее откатный Трактор, чья игра более чем на половину зависила от вратаря. Собственно, после эпизода с ним во втором периода первого матча я здесь писал, что теперь для Трактора в этой серии даже одна победа будет огромным достижением. Короче, никто ваш Локомотив ещё такими скоростями не проверял, какие Металлург даёт. Про соперников якобы более простых вообще разговор ни о чем, тем более что тот же Авто по первым двум раундам вообще лучшей командой казался по игре.
Ну здесь спорно.
ЦСКА, в каком бы не был состоянии, зажравшийся, плохой, сякой, состав на 90% тот же, что и кошмарил Запад и КХЛ последние несколько лет. Так же, не забываем, что именно он, тормозил Локо 3 года подряд, поэтому, это так же болевая точка была для Ярославля. Он был убран в одну калитку.
Омск, восточный топ, с имбовым первым звеном. Динамо, от востока, но с хорошей защитой и неплохим вратарём, с почти любым другим соперником, они бы прошли дальше. Если смотрели матчи, то согласитесь, что так же Ярик доминировал. Да, было 3 проигранных матча. НО. Во всех матчах Локомотив "играл", перебрасывал, выигрывал индивидуальные противостояния, мало что давал сделать сопернику, и смотрелся более солидно. Поражения были во многом, не вопреки, усилиям оппонента, а в следствии своих же ошибок.
ММг я так же смотрел, почти целиком с Екатеринбургом, и честно сказать, надеялся что выйдут дальше они, так как видел в них более слабых соперников.
Что косается данной серии, то, к моему глубокому сожалению, можно констатировать, что Локомотив играет не так, как он может играть. Здесь нет, пока, на площадке той самой команды, которая прошла 3 раунда. Из-за чего так происходит, это вопрос, найти ответ на который, должен (если сможет) Никитин. Я, если честно, пока не вижу непреодолимой стены, в лице ММг. Вижу, не донастрой, расконцентрацию, перегорание Ярославля, возможно это из-за долгой паузы.
Можно ли это поменять, думаю да. Счёт в серии, на данный момент, справедлив, думаю да. Всё уже решено, и ММг может поднимать кубок - думаю нет.
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Ответ Empress
Да у Вас кто был в соперниках? Спартак перешагнули, Амур только нервы немного трепанул, ну и Авто нехило возило. А у нас ЦСКА 3 КГ, у Авы тоже кубок. Такое себе сравнение
В соперниках у вас был ЦСКА, который больше 30 матчей в регулярке слил, проиграв почти всё что можно командам большим в очных матчах. Дальше был Авангард, который бросал по 16 раз за матч, после второго матча решил играть без тренера, но даже так едва не умудрился затащить серию. А затем не менее откатный Трактор, чья игра более чем на половину зависила от вратаря. Собственно, после эпизода с ним во втором периода первого матча я здесь писал, что теперь для Трактора в этой серии даже одна победа будет огромным достижением.
Короче, никто ваш Локомотив ещё такими скоростями не проверял, какие Металлург даёт. Про соперников якобы более простых вообще разговор ни о чем, тем более что тот же Авто по первым двум раундам вообще лучшей командой казался по игре.
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Ответ Александр Дмитриенко
Магнитка должна ковыркнуть никитина , у никитина больше шансов нет что прокатывало с трактором , и авангардом хотя авнгард потрепал нервы . Металург это другая кухня играют с вой хоккей. Пресинг локо непрокатывает потомучто хоккеисты металурга хорошо котаются на коньках , автобус возле ворот , тоже уже малоэфективен и ктамуже мало продуктивен. Исамый главный козырь правоцировать устраивать возню у ворот фолить, судьи присекли грязною игру локо.у никитина цейтнот или пад это из шахмат.
Боже,ты в школе хоть раз урок русского языка посещал?
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Ответ Empress
Да у Вас кто был в соперниках? Спартак перешагнули, Амур только нервы немного трепанул, ну и Авто нехило возило. А у нас ЦСКА 3 КГ, у Авы тоже кубок. Такое себе сравнение
Я болельщик цска, сейчас болельщик красивой чистой игры мне всё равно хто победит , главное чистая игра . Наданый момент игры нет локо сам непонимает восто играет .
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Ответ Empress
Вы меня объединили со всеми. Но я не все. А я конкретно сегодня столкнулась здесь с кучей хамства от болел Магнитогорска. И я девушка, а мужчинам не стыдно писать оскорбления, им видно забавно. Это не воспитание ли? А тогда что? Образец уважения? По моим наблюдениям диалоги возможны тут с единицами. Остальные навязываются, спорят, хамят, доказывают. Судьи уехали смотреть успела ли шайба в ворота, но докрутили до паса рукой. О чем тут вообще говорить? Нужно было делать прокрут на начало матча, может там что-то тоже есть. Больше тему с судейством трогать не хочу. Это мое мнение.
Ещё раз: последние минуты видеорбитрами в любом случае просматриваются. Кто Вам сказал, что они смотрели на время именно? Сами придумали? Или объявление прозвучало от судей, что идёт просмотр на предмет времени? Нет, не прозвучало. А отматывают и смотрят всегда весь отрезок либо до предыдущего свистка, либо до момента входа шайбы в зону атаки, как в случае с первым отмеченным голом.Удивительно, что Вы об этом не знаете.
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Ответ Denis_VD
У Вас предрассудки насчёт невозможности кому-то что-то доказать. В нормальном диалоге люди, в том числе и тут, вполне себе умеют принимать мнения других людей, пусть они даже и болеют за соперника. И касаемо даже сегодняшнего эпизода в конце ваши адекватные, с кем можно говорить интересно, признали, что досадно, но по правилам все. Но у Вас же судьи все испортили предвзятые, ненужные просмотры (хотя в первом периоде очень даже нужные, получается), смотреть из-за этого не хочется хоккей такой (из-за этого именно, а не из-за уг манеры игры одного воспитанного и всё продумывающего до мелочей тренера). Вам даже в голову не пришло допустить вариант, по которому у судей даже возможности не было не менять решение, поскольку эпизоды овертаймов и концовок третьего периода по умолчанию рассматриваются видеоарбитрами с правом вмешательства без всяких запросов от тренеров. Арбитры в поле тут ничего и не решали по сути. Но зато кругом у Вас невоспитаные хамы, самоуверенные и неограничные соперники, продажные судьи.
Вы меня объединили со всеми. Но я не все. А я конкретно сегодня столкнулась здесь с кучей хамства от болел Магнитогорска. И я девушка, а мужчинам не стыдно писать оскорбления, им видно забавно. Это не воспитание ли? А тогда что? Образец уважения?
По моим наблюдениям диалоги возможны тут с единицами. Остальные навязываются, спорят, хамят, доказывают.
Судьи уехали смотреть успела ли шайба в ворота, но докрутили до паса рукой. О чем тут вообще говорить? Нужно было делать прокрут на начало матча, может там что-то тоже есть. Больше тему с судейством трогать не хочу. Это мое мнение.
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Ответ Empress
Какое счастье, что о другом я умолчала и не стала развивать эту тему. Здесь все жестко оспаривается. Вы же все равно останетесь со своим мнением, верно? Значит лишние вопросы и ответы ни к чему.
У Вас предрассудки насчёт невозможности кому-то что-то доказать. В нормальном диалоге люди, в том числе и тут, вполне себе умеют принимать мнения других людей, пусть они даже и болеют за соперника. И касаемо даже сегодняшнего эпизода в конце ваши адекватные, с кем можно говорить интересно, признали, что досадно, но по правилам все. Но у Вас же судьи все испортили предвзятые, ненужные просмотры (хотя в первом периоде очень даже нужные, получается), смотреть из-за этого не хочется хоккей такой (из-за этого именно, а не из-за уг манеры игры одного воспитанного и всё продумывающего до мелочей тренера). Вам даже в голову не пришло допустить вариант, по которому у судей даже возможности не было не менять решение, поскольку эпизоды овертаймов и концовок третьего периода по умолчанию рассматриваются видеоарбитрами с правом вмешательства без всяких запросов от тренеров. Арбитры в поле тут ничего и не решали по сути. Но зато кругом у Вас невоспитаные хамы, самоуверенные и неограничные соперники, продажные судьи.
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Ответ Denis_VD
Ага, а тут прям инородное тело в по сути в родной команде, настолько не ограничен, что сходу в финал вышел и в двух матчах о чемпионства.
Какое счастье, что о другом я умолчала и не стала развивать эту тему. Здесь все жестко оспаривается. Вы же все равно останетесь со своим мнением, верно? Значит лишние вопросы и ответы ни к чему.
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Ответ Empress
Я оставлю при себе мнение о нем. Оно Вам не понравится. Скажу лишь так, в Северстали он смотрелся более органично.
Ага, а тут прям инородное тело в по сути в родной команде, настолько не ограничен, что сходу в финал вышел и в двух матчах о чемпионства.
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Ответ Denis_VD
Агнецы Божьи, никак иначе, особенно Никитин. Какой же тренер Разин?
Я оставлю при себе мнение о нем. Оно Вам не понравится. Скажу лишь так, в Северстали он смотрелся более органично.
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Ответ Евгений Котов
Простите их пожалуйста, это все эмоции )
Одного главного болельщика Металлурга тут внесла уже в черный список у себя. Он в нем единственный, зато теперь не читаю хамство. А так, надеюсь, что адекватных большинство)
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Ответ Empress
Ну давайте не будем меня учить читать? Для меня все предельно понятно. Там Никитин, хоккеисты которого подумают и взвесят, что сказать, сдержанно и без громких заявлений, как и он сам. И Разин... Какой тренер, такие и интервью. Хотя думаю, что Разин более осторожный в этом плане.
Агнецы Божьи, никак иначе, особенно Никитин.
Какой же тренер Разин?
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Ответ Denis_VD
В данном случае выигрывать это и есть брать кубок. Из контекста выдергивать не надо. У него спросили, устроит ли одна победа, он ответил, что хотят взять две. Уверен, что спроси кого из хоккеистов Локомотива сейчас о задачах на серию, они ровно так же скажут, что задача взять 4 игры и Кубок.
Ну давайте не будем меня учить читать? Для меня все предельно понятно.
Там Никитин, хоккеисты которого подумают и взвесят, что сказать, сдержанно и без громких заявлений, как и он сам. И Разин... Какой тренер, такие и интервью. Хотя думаю, что Разин более осторожный в этом плане.
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Ответ Empress
Я сказала только за себя. И уже очень давно. Кто-то может не согласиться, их право. Я, кстати, свое мнение никому и никогда не навязываю. А вот есть ряд болел Металлурга, которые конкретно навязывают свое мнение, даже в самой хамской форме.
Простите их пожалуйста, это все эмоции )
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0
Ответ Empress
По какому еще делу? Встречаются 2 соперника и попытки доказать тут в комментах друг другу что-либо обречены на провал. У каждого своя правда. Меня совсем не задело. Мой коммент как раз в адрес таких вот комментаторов про прогнозы и кубок в адрес болел Локо. Я Локо кубок отдала еще в регулярке, если что. И не сидя на диване, а посещая матчи) Ну это лирика. Сегодня конкретно судьи пошли смотреть секунды успела ли шайба, а досмотрели до паса рукой. Нужно было пересмотреть весь матч, я считаю, мало ли еще что)) Вот это меня огорчило, скажем так. А в остальном ничего не потеряно. Все еще впереди.
Комментарий удален пользователем
Ответ Empress
Между скромным выигрывать и громким брать кубок, намекая на 4:0 разница очевидна... тут об этом во всех темах сегодня болел Локо костерят, типа где Ваш кубок, Ваши прогнозы, а тут раз и отметился игрок Металлурга))
Ну костерят же по делу?! )) Ваши болельщики еще серия с Автомобилистом не закончилась уже говорили, что Вам все равно кто выйдет в финал, разнесем, переедем любого, и прогнозы от Ваших болельщиков 4:1 и 4:0 были основными, но Вы не возмущались ) А когда наш игрок после 2:0 в серии говорит, мы хотим кубок, Вас это задело и оказывается нам надо быть скромнее )
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Пародокс: когда Локо включается после пропущенных шайб, то создаёт моменты. Спрашивается: зачем ждать?! Играйте сразу в хоккей и будет вам счастье!
PS Топлю за Магнитку, если что...
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