Евгений Набоков о том, интересен ли «Сан-Хосе» Илья Набоков: «Говорить за клуб – неправильно. Когда парень в таком возрасте показывает солидную игру в финале Кубка Гагарина – это ценно»

Теги Металлург Мг Сан-Хосе Евгений Набоков Драфт НХЛ КХЛ Кубок Гагарина Матч ТВ Илья Набоков Хоккей

Евгений Набоков ответил, может ли «Сан-Хосе» задрафтовать Илью Набокова.

– Вы видите большой шанс, что Набокова заберут на драфте НХЛ в 2024 году?

– Я думаю, какой-то клуб НХЛ мимо него не пройдет. Но утверждать не буду.

Не знаю, что другие команды думают на его счет.

Когда парень в таком возрасте показывает такую солидную игру в финале Кубка Гагарина, причем не боится этого момента и давления – это очень ценно, и многие сейчас по-другому посмотрят на эту картину.

– «Сан-Хосе» имеет наибольшие шансы выиграть драфтовую лотерею. Набоков вашему клубу интересен?

– Я не хочу быть одним из экспертов, которые выносят оценочные суждения.

Есть определенные люди в «Сан-Хосе», и они отвечают за драфт. Есть генеральный менеджер, есть главный скаут, есть целая команда по поиску новых игроков.

Я думаю, они всегда должны на эти вопросы отвечать.

А у меня своя работа, и мне своего хватает. Говорить мне за весь клуб – это просто неправильно с моей стороны, – сказал директор «Сан-Хосе» по вратарям Евгений Набоков.

1 комментарий
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Сан Хосе подождет. Сначала КГ.
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