Евгений Набоков о том, интересен ли «Сан-Хосе» Илья Набоков: «Говорить за клуб – неправильно. Когда парень в таком возрасте показывает солидную игру в финале Кубка Гагарина – это ценно»
Евгений Набоков ответил, может ли «Сан-Хосе» задрафтовать Илью Набокова.
– Вы видите большой шанс, что Набокова заберут на драфте НХЛ в 2024 году?
– Я думаю, какой-то клуб НХЛ мимо него не пройдет. Но утверждать не буду.
Не знаю, что другие команды думают на его счет.
Когда парень в таком возрасте показывает такую солидную игру в финале Кубка Гагарина, причем не боится этого момента и давления – это очень ценно, и многие сейчас по-другому посмотрят на эту картину.
– «Сан-Хосе» имеет наибольшие шансы выиграть драфтовую лотерею. Набоков вашему клубу интересен?
– Я не хочу быть одним из экспертов, которые выносят оценочные суждения.
Есть определенные люди в «Сан-Хосе», и они отвечают за драфт. Есть генеральный менеджер, есть главный скаут, есть целая команда по поиску новых игроков.
Я думаю, они всегда должны на эти вопросы отвечать.
А у меня своя работа, и мне своего хватает. Говорить мне за весь клуб – это просто неправильно с моей стороны, – сказал директор «Сан-Хосе» по вратарям Евгений Набоков.