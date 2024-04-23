Торонто – Бостон где смотреть третий матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Кубок Стэнли 25 апреля

В четверг, 25 апреля, сыграют Торонто и Бостон в третьем матче 1-го раунда Кубка Стэнли.

Оставляйте свои прогнозы на матчи🏒🏒🏒

Игра пройдет на стадионе «Scotiabank Arena».

Встречу будут в прямом эфире показывать зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах, сайты букмекерских контор и паблики ВК.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют Торонто – Бостон

Начало матча запланировано на 02:00 по московскому времени.

Торонто: все новости

Бостон: все новости

Кубок Стэнли: все новости

Последние матчи Торонто

Последние матчи Бостон

Прогноз на третий матч Торонто – Бостон

Оставляйте свои прогнозы на матчи🏒🏒🏒