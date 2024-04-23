Торонто – Бостон: прогноз на третий матч 25 апреля 2024, НХЛ, плей-офф

Рекомендуемые ставки: П1, Ф2 (0), ТМ 6

Счет в серии 1 – 1 (1 : 5, 3 : 2)

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В первой игре «Торонто Мейпл Лифс» проиграли практически без вариантов, будто не смогли вовремя переключиться на режим плей-офф. Поражение во втором матче ставило бы их в сложное положение. Нужно было самим диктовать условия. Но «Брюинз» достаточно искушенные кубковые хоккеисты. Морган Гики в середине стартового периода реализовал первое же удаление в составе гостей. Прошло всего 12 секунд и счет сравнялся. Шайба Макса Доми стала отличной реакцией на пропущенную. Хоккеисты «Торонто» больше бросали, но под занавес периода пропустили вновь. Автором заброшенной шайбы стал лучший снайпер «Бостона» Давид Пастрняк. Следующий гол пришлось ждать почти 20 минут, и было понятно, если забрасывают хозяева, то игра может быть сделана. Но отличился Джон Таварес, теперь уже «кленовым листьям» удалось реализовать большинство. В середине третьего периода Остон Мэттьюс вышел один на один с Линусом Улльмарком и забросил победную шайбу. Если в первом матче прыти нападающего канадцам не хватило, то в этот раз у него гол плюс две передачи. Плюс нужно отметить надежную игру голкипера Ильи Самсонова. Теперь серия может затянуться. Коэффициенты букмекеров на второй матч команд.

победа «Торонто Мейпл Лифс» — от 2,30 (Бетсити) до 2,46 (Olimpbet)

победа «Бостон Брюинз» — от 2,50 (Pari) до 2,75 (Бетсити)

Где смотреть третий матч Торонто – Бостон

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