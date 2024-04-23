«Айлендерс» нанесли 12 бросков в створ во 2-м матче серии с «Каролиной». Это 2-й среди худших результатов клуба в плей-офф

Теги Айлендерс Каролина Кубок Стэнли НХЛ Хоккей

«Айлендерс» нанесли 12 бросков в створ во 2-м матче серии с «Каролиной».

Клуб с Лонг-Айленда уступил «Харрикейнс» во втором матче серии первого раунда Кубка Стэнли (3:5 после 3:0, 0-2). 

Соотношение бросков – 12:39, в том числе в третьем периоде – 1:17. 

12 бросков в створ стали вторым худшим результатом «Айлендерс» за всю историю выступлений клуба в плей-офф НХЛ.

Меньше (11 бросков) было только в 2015 году – в седьмом матче серии первого раунда против «Вашингтона» (1:2). 

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4 комментария
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Психология. Главная болезнь команды. В восьми играх регулярки Айлы проигрывали, ведя по ходу матча две и более шайбы. Сегодня произошло то же самое. Зачем так сели, почему так начали играть в откат.
Руа надо менять психологию игроков и омолаживать состав. Хотя бы процентов на 20.
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И по броскам , Вегас сегодня нанес 15 бросков, но выиграл...
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Ответ Gord Lane
Психология. Главная болезнь команды. В восьми играх регулярки Айлы проигрывали, ведя по ходу матча две и более шайбы. Сегодня произошло то же самое. Зачем так сели, почему так начали играть в откат. Руа надо менять психологию игроков и омолаживать состав. Хотя бы процентов на 20.
Руа говорил, что после конфликта с Сакском по составу Avs больше не будет влиять на ростер и займётся только тренерскими задачами на новом месте.
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Ответ Антон Якимцев
Руа говорил, что после конфликта с Сакском по составу Avs больше не будет влиять на ростер и займётся только тренерскими задачами на новом месте.
Я не знаю, что будет дальше, но...
1. Ламорелло уже 80+
2. Его сын, которого он так долго пестовал и обучал, завалил все, даже в Бриджпорте
3. Патрик уже привык совмещать роль ГМ и главного тренера, так было почти десять лет в лиге Квебека, где он это успешно делал
4. Все что делал Руа, после своего прихода, называется поиском оптимального состава. Линии менял практически каждый матч
5. Клуб подписал вратаря Тикканена, у которого не было контракта и он сразу заиграл в Бриджпорте, точнее он отлично заиграл и сделано это было по просьбе Руа
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