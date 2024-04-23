«Айлендерс» нанесли 12 бросков в створ во 2-м матче серии с «Каролиной». Это 2-й среди худших результатов клуба в плей-офф

«Айлендерс» нанесли 12 бросков в створ во 2-м матче серии с «Каролиной».

Клуб с Лонг-Айленда уступил «Харрикейнс» во втором матче серии первого раунда Кубка Стэнли (3:5 после 3:0, 0-2).

Соотношение бросков – 12:39, в том числе в третьем периоде – 1:17.

12 бросков в створ стали вторым худшим результатом « » за всю историю выступлений клуба в плей-офф НХЛ.

Меньше (11 бросков) было только в 2015 году – в седьмом матче серии первого раунда против «Вашингтона» (1:2).