Киф о травме Нюландера после 1:5 от «Бостона»: «Его отсутствие не влияло на то, что мы нахватали удалений и допускали выходы соперника 2 в 1»

Теги травмы Торонто Бостон Кубок Стэнли НХЛ Вильям Нюландер Шелдон Киф Хоккей

Шелдон Киф высказался о поражении от «Бостона» (1:5, 0-1 в серии).

«Торонто» начал плей-офф НХЛ с поражения от «Брюинс» в гостевом матче. 

Второй бомбардир канадского клуба в регулярке Вильям Нюландер (98 очков в 82 играх, 40+58) пропустил игру из-за травмы, характер которой не разглашается. 

«Его отсутствие никак не влияло на то, что мы нахватали удалений и допускали выходы соперника 2 в 1. Конечно, он оказывает влияние при игре в большинстве, но ранее мы справлялись с такими ситуациями. 

Некоторые из лучших игр мы провели, когда кто-то из наших лидеров отсутствовал. Сложно начинать плей-офф без Вильяма, но сегодня нет смысла рассуждать об этом», – сказал главный тренер «Лифс». 

6 комментариев
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Все гонят на кнтракт тавареса.. а на самом деле киф- главная причина неудач тмл . Из года в год марнера прсуют в по а он ни чего не можт сделать ( киф) или придумать как использвать марнера, так же как и других (4) звезды тмл. Да и в прошлом году в серии с тбл тампа сама проиграла ( наложилось три подрят финала и умталость состава) по игре тампа была сильнее в серии
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Нюла им как раз сейчас и не хватает.
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Киф , уходи!
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Ответ D Lee
Все гонят на кнтракт тавареса.. а на самом деле киф- главная причина неудач тмл . Из года в год марнера прсуют в по а он ни чего не можт сделать ( киф) или придумать как использвать марнера, так же как и других (4) звезды тмл. Да и в прошлом году в серии с тбл тампа сама проиграла ( наложилось три подрят финала и умталость состава) по игре тампа была сильнее в серии
Была Тампа по игре лучше. Но концовки игр крали Листья с ОРайли и всеми талантами сразу на льду
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