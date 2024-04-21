Киф о травме Нюландера после 1:5 от «Бостона»: «Его отсутствие не влияло на то, что мы нахватали удалений и допускали выходы соперника 2 в 1»

Шелдон Киф высказался о поражении от «Бостона» (1:5, 0-1 в серии).

«Торонто» начал плей-офф с поражения от «Брюинс» в гостевом матче.

Второй бомбардир канадского клуба в регулярке (98 очков в 82 играх, 40+58) пропустил игру из-за травмы, характер которой не разглашается.

«Его отсутствие никак не влияло на то, что мы нахватали удалений и допускали выходы соперника 2 в 1. Конечно, он оказывает влияние при игре в большинстве, но ранее мы справлялись с такими ситуациями.

Некоторые из лучших игр мы провели, когда кто-то из наших лидеров отсутствовал. Сложно начинать плей-офф без Вильяма, но сегодня нет смысла рассуждать об этом», – сказал главный тренер «Лифс».