Ремпе – первый игрок «Рейнджерс» с 2011 года с голом в дебютной игре в плей-офф

Теги рейтинги Рейнджерс Вашингтон Кубок Стэнли НХЛ Мэтт Гилрой Мэтт Ремпе Хоккей

Мэтт Ремпе – 1-й игрок «Рейнджерс» с 2011 года с голом в дебютной игре в плей-офф.

21-летний новичок клуба из Нью-Йорка открыл счет в первом матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Вашингтоном» (4:1, 1-0). 

В регулярном чемпионате Ремпе набрал 2 (1+1) очка в 17 играх при 71 минуте штрафа. 

Он стал первым игроком «Рейнджерс» за 13 лет, отметившимся заброшенной шайбой в первом матче в плей-офф за карьеру. В 2011 году Мэтт Гилрой тоже отличился в игре против «Вашингтона» в первом раунде. 

Ремпе (8:33, «+2») нанес 2 броска в створ и 1 мимо, применил 3 силовых приема и получил малый штраф. Его признали третьей звездой встречи. 

9 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Ответ Bobby Clarke
Уилсон и NYR. Это большая история взаимной любви, потому паренёк и катается пока.
Он не просто катается, а очень полезно катается. Даже шайбу забросил. Хотя я думал, что его в плей-офф не будет.
+8
0
+8
Уилсон и NYR. Это большая история взаимной любви, потому паренёк и катается пока.
+5
0
+5
Если уж Ремпе забивает в плове, вшам там делать нечего, вынос тела 4 : 0.
+6
-1
+5
В 4 матче будет бить по наглой уилсоновской морде.
+7
-3
+4
Ответ Why always me?!
Он не просто катается, а очень полезно катается. Даже шайбу забросил. Хотя я думал, что его в плей-офф не будет.
Лишь бы эмоции не захлестнули, они могут привести к необязательным удалениям ))
+1
0
+1
Жирауф! 👍
+2
-2
0
А ведь он еще и обладателем Кубка Стэнли может стать 🤣🤦
+1
-1
0
Ответ Олег Попов
Если уж Ремпе забивает в плове, вшам там делать нечего, вынос тела 4 : 0.
Нынешний Вашингтон это про регулярку, а не плэйофф
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий