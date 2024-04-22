Ремпе – первый игрок «Рейнджерс» с 2011 года с голом в дебютной игре в плей-офф

Мэтт Ремпе – 1-й игрок «Рейнджерс» с 2011 года с голом в дебютной игре в плей-офф.

21-летний новичок клуба из Нью-Йорка открыл счет в первом матче серии первого раунда Кубка Стэнли с « » (4:1, 1-0).

В регулярном чемпионате Ремпе набрал 2 (1+1) очка в 17 играх при 71 минуте штрафа.

Он стал первым игроком « » за 13 лет, отметившимся заброшенной шайбой в первом матче в плей-офф за карьеру. В 2011 году тоже отличился в игре против «Вашингтона» в первом раунде.

(8:33, «+2») нанес 2 броска в створ и 1 мимо, применил 3 силовых приема и получил малый штраф. Его признали третьей звездой встречи.