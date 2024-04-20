Мессье проголосовал за Шестеркина как обладателя «Конн Смайт Трофи». Вратарь «Рейнджерс» получил три голоса, как Макдэвид, Ахо и Эттинджер

Эксперты ESPN включили Игоря Шестеркина в число фаворитов на «Конн Смайт Трофи».

24 эксперта ESPN назвали своих основных претендентов на выигрыш «Конн Смайт Трофи» – приза, которые вручается самому ценному хоккеисту в розыгрыше Кубка Стэнли.

Голоса распределились следующим образом:

(«Рейнджерс») – 3;

Коннор Макдэвид («Эдмонтон») – 3;

Джейк Эттинджер («Даллас») – 3;

Себастьян Ахо («Каролина») – 3;

(Каролина) – 2;

(«Вегас») – 2;

(«Даллас») – 1;

(«Даллас») – 1;

(« ») – 1;

(«Даллас») – 1;

(«Каролина») – 1;

(«Каролина») – 1;

Остон Мэттьюс («Торонто») – 1.

В число экспертов, помимо журналистов и авторов, также входят бывшие хоккеисты.

Их ожидания выглядят следующим образом: Марк Мессье отдал предпочтение Игорю Шестеркину, Райан Кэллахан – Коннору Макдэвиду, Пи Кей Суббан – Джеку Айкелу.