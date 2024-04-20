Мессье проголосовал за Шестеркина как обладателя «Конн Смайт Трофи». Вратарь «Рейнджерс» получил три голоса, как Макдэвид, Ахо и Эттинджер

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Эксперты ESPN включили Игоря Шестеркина в число фаворитов на «Конн Смайт Трофи».

24 эксперта ESPN назвали своих основных претендентов на выигрыш «Конн Смайт Трофи» – приза, которые вручается самому ценному хоккеисту в розыгрыше Кубка Стэнли.

Голоса распределились следующим образом:

Игорь Шестеркин («Рейнджерс») – 3;

Коннор Макдэвид («Эдмонтон») – 3;

Джейк Эттинджер («Даллас») – 3;

Себастьян Ахо («Каролина») – 3;

Джейк Генцел (Каролина) – 2;

Джек Айкел («Вегас») – 2;

Уайтт Джонстон («Даллас») – 1;

Миро Хейсканен («Даллас») – 1;

Артемий ПанаринРейнджерс») – 1;

Джейсон Робертсон («Даллас») – 1;

Андрей Свечников («Каролина») – 1;

Фредерик Андерсен («Каролина») – 1;

Остон Мэттьюс («Торонто») – 1.

В число экспертов, помимо журналистов и авторов, также входят бывшие хоккеисты.

Их ожидания выглядят следующим образом: Марк Мессье отдал предпочтение Игорю Шестеркину, Райан Кэллахан – Коннору Макдэвиду, Пи Кей Суббан – Джеку Айкелу.

12 комментариев
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Пусть выбор Мессье окажется самым точным.
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Судя по прогнозам, фавориты КС Даллас и Каролина?
Даллас понимаю, а вот Каролину, по-моему, переоценивают)
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Спустя месяц плейофф, знаменитая фраза Аршавина будет очень даже актуальна
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Пусть выбор Мессье окажется самым точным.
вряд ли
Рейнджерс опять врубят режим Плэй-офф. Уже с Вашингтоном могут возникнуть проблемы
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Ставки чтоли
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Кучеров 😇
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не понял, где Куч
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Ответ old folk
Судя по прогнозам, фавориты КС Даллас и Каролина? Даллас понимаю, а вот Каролину, по-моему, переоценивают)
Даллас и Флорида у меня.
На победу Далласа уже вкинул косарик
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Ответ EwarD
Даллас и Флорида у меня. На победу Далласа уже вкинул косарик
Зря!
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Ответ Curry30
не понял, где Куч
Считают, что Тампа не выиграет. Да даже до финала не дойдёт.
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Ответ Stan91_AVS
Спустя месяц плейофф, знаменитая фраза Аршавина будет очень даже актуальна
Ну это как обычно дружище, но только мы с вами это понимаем!
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