Мессье проголосовал за Шестеркина как обладателя «Конн Смайт Трофи». Вратарь «Рейнджерс» получил три голоса, как Макдэвид, Ахо и Эттинджер
Эксперты ESPN включили Игоря Шестеркина в число фаворитов на «Конн Смайт Трофи».
24 эксперта ESPN назвали своих основных претендентов на выигрыш «Конн Смайт Трофи» – приза, которые вручается самому ценному хоккеисту в розыгрыше Кубка Стэнли.
Голоса распределились следующим образом:
Игорь Шестеркин («Рейнджерс») – 3;
Коннор Макдэвид («Эдмонтон») – 3;
Джейк Эттинджер («Даллас») – 3;
Себастьян Ахо («Каролина») – 3;
Джейк Генцел (Каролина) – 2;
Джек Айкел («Вегас») – 2;
Уайтт Джонстон («Даллас») – 1;
Миро Хейсканен («Даллас») – 1;
Артемий Панарин («Рейнджерс») – 1;
Джейсон Робертсон («Даллас») – 1;
Андрей Свечников («Каролина») – 1;
Фредерик Андерсен («Каролина») – 1;
Остон Мэттьюс («Торонто») – 1.
В число экспертов, помимо журналистов и авторов, также входят бывшие хоккеисты.
Их ожидания выглядят следующим образом: Марк Мессье отдал предпочтение Игорю Шестеркину, Райан Кэллахан – Коннору Макдэвиду, Пи Кей Суббан – Джеку Айкелу.
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