Разин про отмененный гол «Металлурга»: «Если начну втягиваться, прилетит штраф 300 тысяч. Если только разделить его с корреспондентом – по 150 тысяч»

Андрей Разин прокомментировал победу над «Локомотивом».

Металлург» обыграл «Локомотив» (1:0, 2-0) во втором матче серии финала Кубка Гагарина.

– Мы проиграли по броскам, но по игре выглядели достойно. Нас – с победой.

– « » стал другим?

– Там ребята крупные, и нам важно было не проиграть свой пятак. Они были заряжены на то, чтобы закопать гол. Шайба рядышком ходила, но наши парни выстояли и не уступили.

– Вы сомневались, засчитают ли шайбу, которую «Локомотив» забил в самой концовке?

– С моей обозреваемой точки я вообще не видел этот момент.

Но наш видеотренер сразу передал на лавку, что там был пас рукой. Наши ребята со льда это подтвердили.

– Вы удивились, когда не засчитали ваш гол?

– Черта идет по пятке конька, хотя там еще есть стакан и лезвие.

Я еще больше знаю, но если дальше начну втягиваться, то мне точно прилетит штраф в 300 тысяч рублей. Я бы хотел впервые в тренерской карьере провести сезон без этого.

– Но финал того стоит!

– Если только разделить его с корреспондентом: по 150 тысяч, – сказал главный тренер « » .