Разин про отмененный гол «Металлурга»: «Если начну втягиваться, прилетит штраф 300 тысяч. Если только разделить его с корреспондентом – по 150 тысяч»

Теги Металлург Мг Локомотив судьи КХЛ Кубок Гагарина Андрей Разин видеоповторы Матч ТВ деньги Хоккей

Андрей Разин прокомментировал победу над «Локомотивом».

Металлург» обыграл «Локомотив» (1:0, 2-0) во втором матче серии финала Кубка Гагарина.

– Мы проиграли по броскам, но по игре выглядели достойно. Нас – с победой.

– «Локомотив» стал другим?

– Там ребята крупные, и нам важно было не проиграть свой пятак. Они были заряжены на то, чтобы закопать гол. Шайба рядышком ходила, но наши парни выстояли и не уступили.

– Вы сомневались, засчитают ли шайбу, которую «Локомотив» забил в самой концовке?

– С моей обозреваемой точки я вообще не видел этот момент.

Но наш видеотренер сразу передал на лавку, что там был пас рукой. Наши ребята со льда это подтвердили.

– Вы удивились, когда не засчитали ваш гол?

– Черта идет по пятке конька, хотя там еще есть стакан и лезвие.

Я еще больше знаю, но если дальше начну втягиваться, то мне точно прилетит штраф в 300 тысяч рублей. Я бы хотел впервые в тренерской карьере провести сезон без этого.

– Но финал того стоит!

– Если только разделить его с корреспондентом: по 150 тысяч, – сказал главный тренер «Металлурга» Андрей Разин.

10 комментариев
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Разин стал другим. Более мудрым и выдержанным. И команда у него симпатичная и играющая, а не автобус на льду, на который смотреть невозможно.
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Молодец, классно корреспондента поддел!
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Грамотный троллинг журналиста.
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Ответ LokoYarik
Комментарий скрыт
А шайба за две игры одна.
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Молодец, тренер, доля юмора должна быть долей. Я думаю, даже если бы металлург проиграл, то и тогда не дождались бы истерик. (А тренер локомотива, похоже "поплыл" на эмоциях
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Раздели с Никитиным, тот намекнул на махинации от арбитров
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