Малкин стал лидером сезона НХЛ по числу перехватов шайбы (90). За карьеру у него их 999 – лучший результат в лиге за время учета

Евгений Малкин стал лидером сезона НХЛ по числу перехватов шайбы (90).

Форвард « » возглавил рейтинг игроков, чаще всех перехватывавших шайбу в регулярном чемпионате . Потерь при этом у него 56.

За карьеру в лиге у 37-летнего россиянина стало 999 перехватов. За время учета этого показателя (с сезона-2005/06) у лучший результат среди всех игроков.

В топ-5 также входят («Нэшвилл», 993), Джо Торнтон (962), (926) и Брент Бернс («Каролина», 860).

В текущем сезоне в топ-5 вошли Остон Мэттьюс («Торонто», 85, потерь – 54), Мэтью Барзэл («Айлендерс», 84, потерь – 90), Алекс Так («Баффало», 82, потерь – 31) и Леон Драйзайль («Эдмонтон», 82, потерь – 92).