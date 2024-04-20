Малкин стал лидером сезона НХЛ по числу перехватов шайбы (90). За карьеру у него их 999 – лучший результат в лиге за время учета
Евгений Малкин стал лидером сезона НХЛ по числу перехватов шайбы (90).
Форвард «Питтсбурга» возглавил рейтинг игроков, чаще всех перехватывавших шайбу в регулярном чемпионате НХЛ. Потерь при этом у него 56.
За карьеру в лиге у 37-летнего россиянина стало 999 перехватов. За время учета этого показателя (с сезона-2005/06) у Малкина лучший результат среди всех игроков.
В топ-5 также входят Райан О’Райлли («Нэшвилл», 993), Джо Торнтон (962), Павел Дацюк (926) и Брент Бернс («Каролина», 860).
В текущем сезоне в топ-5 вошли Остон Мэттьюс («Торонто», 85, потерь – 54), Мэтью Барзэл («Айлендерс», 84, потерь – 90), Алекс Так («Баффало», 82, потерь – 31) и Леон Драйзайль («Эдмонтон», 82, потерь – 92).
Почему этого суперперехватчика в меньшинстве не выпускали?)
498 голов, 798 передач, 1296 очков, вот теперь ещё 999 перехватов :)))