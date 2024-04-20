Малкин стал лидером сезона НХЛ по числу перехватов шайбы (90). За карьеру у него их 999 – лучший результат в лиге за время учета

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Евгений Малкин стал лидером сезона НХЛ по числу перехватов шайбы (90).

Форвард «Питтсбурга» возглавил рейтинг игроков, чаще всех перехватывавших шайбу в регулярном чемпионате НХЛ. Потерь при этом у него 56. 

За карьеру в лиге у 37-летнего россиянина стало 999 перехватов. За время учета этого показателя (с сезона-2005/06) у Малкина лучший результат среди всех игроков.

В топ-5 также входят Райан О’Райлли («Нэшвилл», 993), Джо Торнтон (962), Павел Дацюк (926) и Брент Бернс («Каролина», 860). 

В текущем сезоне в топ-5 вошли Остон Мэттьюс («Торонто», 85, потерь – 54), Мэтью Барзэл («Айлендерс», 84, потерь – 90), Алекс Так («Баффало», 82, потерь – 31) и Леон Драйзайль («Эдмонтон», 82, потерь – 92). 

16 комментариев
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Дацюк с 2016 года не играет а перехватов за 900+, Малкин спустя 8-9 лет только подобрался... Уровень Дацюка зашкаливает
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-1
+14
Ответ ovi1000
С таким Супер Малкиным и в ПО не попали? Кто то сильно лажал.)
Дайте парню заслуженный "Селке")
Почему этого суперперехватчика в меньшинстве не выпускали?)
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-2
+11
Ответ severchanin
Но постоянно говорят о потерях и обрезах.
По карьере их больше у него, но конкретно в этом сезоне сработал в хороший плюс - 90 перехватов против 56 потерь.
+4
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Малкин в этом сезоне полностью наплевал на старую поговорку про "не откладывать на завтра" :)
498 голов, 798 передач, 1296 очков, вот теперь ещё 999 перехватов :)))
+3
0
+3
Ответ Сергей Нагорнов
Сравнил оборонительного и атакующего центра. Аналитик 80 лвл)
Путать двустороннего центра с оборонительным это вот действительно аналитика 80-го уровня...
+5
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+3
Но постоянно говорят о потерях и обрезах.
+1
0
+1
Ответ Вадим Сидоров
Дайте парню заслуженный "Селке") Почему этого суперперехватчика в меньшинстве не выпускали?)
Потому, что он недостаточно подвижен для меньшинства.
+1
0
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С таким Супер Малкиным и в ПО не попали? Кто то сильно лажал.)
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Ответ Вадим Сидоров
Дайте парню заслуженный "Селке") Почему этого суперперехватчика в меньшинстве не выпускали?)
Причем тут меньшинство? Его задача играть в равных и в большинстве.
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Ответ severchanin
Но постоянно говорят о потерях и обрезах.
Ну тогда для внесения ясности надо считать сколько из заявленных потерь стали результативными для соперников.
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Ответ кашкаКа
Ну тогда для внесения ясности надо считать сколько из заявленных потерь стали результативными для соперников.
Ровно также для пущей объективности необходимо посчитать, сколько результативных действий команды совершено после его перехватов, и потом делать выводы, а не судить лишь по одному показателю.
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Ответ ИваннИванов
Путать двустороннего центра с оборонительным это вот действительно аналитика 80-го уровня...
Назови Дацюка двусторонним центром если тебе легче. Правда он трижды обладатель Селке, и там про «двустороннего» ничего не сказано. Тем не менее и тем не более, роли Дацюка и Малкина на поле совершенно разные.
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Ответ Сергей Нагорнов
Назови Дацюка двусторонним центром если тебе легче. Правда он трижды обладатель Селке, и там про «двустороннего» ничего не сказано. Тем не менее и тем не более, роли Дацюка и Малкина на поле совершенно разные.
Ну если по Селке судить, то и Айзерман оборонительный центр... Не вручают они его в соответствии со статутом. А роли у всех центров во всех командах разные - что их теперь не сравнивать что ли? Малкин вполне выдерживает сравнение по перехватам с ЛЮБЫМИ современными центрами, собственно их превосходит. Но не с Дацюком. Дацюк за 700 матчей перехватов набрал почти столько же, cколько Малкин за всю карьеру. ЭТо просто говорит об уровне Дацюка в сравнении со всеми современными центрами, вне зависимости от их роли.
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Ответ Виталий
Дацюк с 2016 года не играет а перехватов за 900+, Малкин спустя 8-9 лет только подобрался... Уровень Дацюка зашкаливает
Дацюк набрал эти 900+ за 700 примерно матчей, поскольку показатель считается с 2005/2006. Так он, получается, перехватывал раза в два больше всех... Уникум.
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