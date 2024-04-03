Коньков о продлении контракта Уила: «Было бы упущением поступить иначе. Он сделает все для того, чтобы «Динамо» стало чемпионом»

Теги Алексей Кудашов Сергей Коньков КХЛ Динамо Джордан Уил Хоккей

Сергей Коньков отреагировал на продление контракта Джордана Уила с «Динамо».

31-летний хоккеист подписал новое соглашение сроком на 2 сезона

«Я считаю, что с Джорданом Уилом все ясно. Это лидер атаки «Динамо». Было бы упущением поступить иначе.

Что касается Кудашова, то я рад тому, что руководство клуба приняло такое решение. Нужно прекрасно понимать, каким образом и кем стоит усилить игру. В первую очередь, это вопрос к менеджменту клуба. Он должен иметь представление насчет того, какие позиции необходимо усиливать для того, чтобы пойти за Кубком Гагарина. Работа в сезоне была проведена очень хорошая. Но нужно обратить внимание на вратарскую линию.

Я очень рад тому, что клуб подписал Уила. Думаю, что в ближайшие два года Джордан сделает все для того, чтобы «Динамо» стало чемпионом», – сказал двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков.

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