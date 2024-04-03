Коньков о продлении контракта Уила: «Было бы упущением поступить иначе. Он сделает все для того, чтобы «Динамо» стало чемпионом»

Сергей Коньков отреагировал на продление контракта Джордана Уила с «Динамо».

31-летний хоккеист подписал новое соглашение сроком на 2 сезона.

«Я считаю, что с все ясно. Это лидер атаки « ». Было бы упущением поступить иначе.

Что касается , то я рад тому, что руководство клуба приняло такое решение. Нужно прекрасно понимать, каким образом и кем стоит усилить игру. В первую очередь, это вопрос к менеджменту клуба. Он должен иметь представление насчет того, какие позиции необходимо усиливать для того, чтобы пойти за Кубком Гагарина. Работа в сезоне была проведена очень хорошая. Но нужно обратить внимание на вратарскую линию.

Я очень рад тому, что клуб подписал Уила. Думаю, что в ближайшие два года Джордан сделает все для того, чтобы «Динамо» стало чемпионом», – сказал двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков.