Мироманов сделал ассист в матче с «Сан-Хосе». Он отыграл 21:27 с полезностью «+3»

Теги Калгари Сан-Хосе НХЛ Даниил Мироманов Хоккей

Даниил Мироманов сделал голевую передачу в матче против «Сан-Хосе».

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Калгари» обыграл «Шаркс» со счетом 5:1.

Даниил Мироманов сделал голевую передачу и отметился показателем полезности «+3» за 21:27 на льду.

В этом сезоне на счету 26-летнего защитника 7 (4+3) очков в 20 матчах за «Флэймз» при показателе полезности «0».

4 игры он провел за «Вегас», не отметившись баллами за результативность.

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий