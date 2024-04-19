Мироманов сделал ассист в матче с «Сан-Хосе». Он отыграл 21:27 с полезностью «+3»

Даниил Мироманов сделал голевую передачу в матче против «Сан-Хосе».

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Калгари» обыграл «Шаркс» со счетом 5:1.

Даниил Мироманов сделал голевую передачу и отметился показателем полезности «+3» за 21:27 на льду.

В этом сезоне на счету 26-летнего защитника 7 (4+3) очков в 20 матчах за «Флэймз» при показателе полезности «0».

4 игры он провел за «Вегас», не отметившись баллами за результативность.