Мироманов забил «Виннипегу». У защитника 3 гола в 13 матчах за «Калгари»
Даниил Мироманов забросил шайбу в игре против «Виннипега».
Во вчерашнем матче регулярного чемпионата НХЛ «Калгари» уступил «Джетс» со счетом 2:5.
26-летний защитник нанес 4 броска в створ, забросил шайбу и провел на льду 19:47 с показателем полезности «0».
На счету Мироманова стало 5 (3+2) очков за 13 матчей в составе «Флэймз».
А в целом Калгари выглядел очень слабо. Масса невынужденных потерь, куча удалений, неправильных решений.. По мне так только Кузьменко из нападающих и может занести себе этот матч в актив да Шарангович третий период.