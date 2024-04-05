Мироманов забил «Виннипегу». У защитника 3 гола в 13 матчах за «Калгари»

Теги Калгари НХЛ Виннипег Даниил Мироманов Хоккей

Даниил Мироманов забросил шайбу в игре против «Виннипега».

Во вчерашнем матче регулярного чемпионата НХЛ «Калгари» уступил «Джетс» со счетом 2:5.

26-летний защитник нанес 4 броска в створ, забросил шайбу и провел на льду 19:47 с показателем полезности «0».

На счету Мироманова стало 5 (3+2) очков за 13 матчей в составе «Флэймз».

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2 комментария
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Рад за Мироманова. Понятно, что всю атаку в хайлайт не втиснешь, но там участие Кузьменко в атаке интересно. Он закрыл шайбу на ползоны справа, отыгрался, практически сразу закрыл на ползоны слева, через всю площадку бежал, потом попытался забить из-за ворот, снес защитника на пятаке, в конце поставил там защу спину и закрыл вратаря. Его роль в этом голе ничуть не меньше, чем в том, когда ему передачу засчитали.
А в целом Калгари выглядел очень слабо. Масса невынужденных потерь, куча удалений, неправильных решений.. По мне так только Кузьменко из нападающих и может занести себе этот матч в актив да Шарангович третий период.
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