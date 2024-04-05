Мироманов забил «Виннипегу». У защитника 3 гола в 13 матчах за «Калгари»

Даниил Мироманов забросил шайбу в игре против «Виннипега».

Во вчерашнем матче регулярного чемпионата НХЛ «Калгари» уступил «Джетс» со счетом 2:5.

26-летний защитник нанес 4 броска в створ, забросил шайбу и провел на льду 19:47 с показателем полезности «0».

На счету Мироманова стало 5 (3+2) очков за 13 матчей в составе «Флэймз».