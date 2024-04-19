Чибриков о голе в дебютном матче: «Это мечта, которая началась с первых шагов на льду. Невероятные эмоции. Произошло то, во что не можешь поверить»

Теги Ванкувер НХЛ Нино Нидеррайтер Виннипег Никита Чибриков Хоккей

Никита Чибриков прокомментировал гол в первом матче за «Виннипег».

21-летний форвард «Джетс» стал автором победной шайбы в игре регулярного чемпионата против «Ванкувера» (4:2) и был признан первой звездой.

«Это мечта, которая началась с первых шагов на льду и жила со мной каждый день.

Моя семья смотрела трансляцию из России, потому что сейчас очень сложно путешествовать. По-моему, перелет занимает 30 часов.

Нино [Нидеррайтер] отлично меня нашел, и я просто попытался сделать бросок в открытый угол. Первые эмоции – произошло что-то такое, во что не можешь поверить. Со следующей смены ты уже думаешь о том, что сделал.

Да, это действительно здорово. Невероятно», – сказал нападающий «Виннипега» Никита Чибриков.

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