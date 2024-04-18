Форвард «Виннипега» Чибриков дебютирует в НХЛ в матче с «Ванкувером»

Теги Ванкувер НХЛ АХЛ Манитоба Виннипег Никита Чибриков Брэд Ламберт Хоккей

Никита Чибриков проведет дебютный матч в НХЛ.

Российский нападающий «Виннипега» примет участие в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Ванкувера».

Также первую игру в лиге и за «Джетс» проведет форвард Брэд Ламберт.

Никита Чибриков выбран «Виннипегом» под общим 50-м номером во втором раунде драфта НХЛ-2021.

Ламберт выбран клубом под общим 30-м номером в первом раунде драфта НХЛ-2022.

Ламберт является лучшим бомбардиром «Манитобы» – фарм-клуба «Виннипега» в АХЛ. Нападающий набрал 54 (20+34) балла в 63 матчах.

Чибриков находится на четвертой позиции в списке лучших бомбардиров, набрав 46 (17+29) очков в 69 играх.

5 комментариев
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Ну,давай,Чибриков, покажи себя!
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Один из лидеров сборной на ючм 2021. Из четверки лучших бомбардиров среди наших того турнира: Мичков, Свечков, Юров, Чибриков (у всех кстати «ов» окончание фамилии 😁) первым дебютирует в НХЛ.
Удачи Никитос и без травм!
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Ответ Ми Ша
Ну,давай,Чибриков, покажи себя!
Показал, не подвел, сразу шайбу! Причем победную!
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Ответ Егор Ковынёв
Один из лидеров сборной на ючм 2021. Из четверки лучших бомбардиров среди наших того турнира: Мичков, Свечков, Юров, Чибриков (у всех кстати «ов» окончание фамилии 😁) первым дебютирует в НХЛ. Удачи Никитос и без травм!
Пока у всех хорошо карьера развивается, что радует
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В КХЛ год назад в последнем матче регулярки для Спартака забил, может и повторить в НХЛ
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