Форвард «Виннипега» Чибриков дебютирует в НХЛ в матче с «Ванкувером»

Никита Чибриков проведет дебютный матч в НХЛ.

Российский нападающий «Виннипега» примет участие в матче регулярного чемпионата НХЛ против « ».

Также первую игру в лиге и за «Джетс» проведет форвард Брэд Ламберт.

выбран «Виннипегом» под общим 50-м номером во втором раунде драфта НХЛ-2021.

Ламберт выбран клубом под общим 30-м номером в первом раунде драфта НХЛ-2022.

Ламберт является лучшим бомбардиром «Манитобы» – фарм-клуба « » в . Нападающий набрал 54 (20+34) балла в 63 матчах.

Чибриков находится на четвертой позиции в списке лучших бомбардиров, набрав 46 (17+29) очков в 69 играх.