Маккиннон набрал 140 очков в регулярке НХЛ и установил новый рекорд «Колорадо» и «Квебека»

Теги рейтинги Колорадо НХЛ Квебек Петер Штястны рекорды Нэтан Маккиннон Хоккей

Нэтан Маккиннон набрал 140 очков в регулярке НХЛ и побил рекорд Петера Штястны.

Форвард «Колорадо» сделал 2 результативные передачи в заключительном матче регулярного чемпионата НХЛ против «Эдмонтона» (5:1). 

28-летний канадец завершил текущий сезон, набрав 140 (51+89) очков в 82 играх. Это новый рекорд «Эвеланш» и «Квебек Нордикс». 

Прежнее достижение принадлежало Петеру Штястны (сезон-1981/82, 139 очков в 80 играх, 46+93). 

В сезонной гонке бомбардиров Маккиннон занял второе место. Выиграл ее Никита Кучеров из «Тампы» (144 очка в 81 игре, 44+100). 

29 комментариев
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Ответ Den_94
Эта новость главнее Арта Кучерова? Хм..
ну пишут что мол регулярка еще не завершилась, потому формально низя. в последние 10 минут вдруг кто очей 70-80 стрельнет, кто ж его знает.
+33
-1
+32
Эта новость главнее Арта Кучерова? Хм..
+33
-5
+28
Ответ frol92
Вы серьёзно? Где новость про Арт Росс?
Там ещё Бедард может 80 очков за полпериода набрать
+24
-1
+23
Всё, теперь официально, Арт Росс вручается Никите Кучерову!
Ура!
+22
-1
+21
Вы серьёзно? Где новость про Арт Росс?
+16
-3
+13
Тут про Маккиннона уже не интересно большинству)) давай новость про КучеРосса!)))
+7
-3
+4
Сомнительно увязывать Петера Штястны с «Колорадо», когда как после переезда команды в Денвер новые владельцы клуба отказались от преемственности и легенд «Нордикс», сделав все выведенные в «Квебеке» из обращения номера снова доступными для игроков в «Колорадо», в том числе и 26-й номер словака (под которым потом играл его сын Пол).
+4
0
+4
Ответ Haman
Сомнительно увязывать Петера Штястны с «Колорадо», когда как после переезда команды в Денвер новые владельцы клуба отказались от преемственности и легенд «Нордикс», сделав все выведенные в «Квебеке» из обращения номера снова доступными для игроков в «Колорадо», в том числе и 26-й номер словака (под которым потом играл его сын Пол).
"Даллас" тоже забил на наследие "Миннесоты Норт Старс" (даже цвета разрешил использовать "Уайлд"), но рекорды де-юре остаются общими.
+3
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+3
Ответ grek087
Зачем Колорадо по сей день приписывают показатели Квебека? Ок это делать первые 5-10 лет после переезда. Но сейчас Колорадо самодостаточный клуб с мощной историей. Мне кажется не нужны эти приписки про Квебек
Потому что юридически это одна организация со сменой прописки и изменением названия
+2
0
+2
Ещё и 6 тысяч баксов забашлял как 2-й призер Арт Росс Трофи
+2
0
+2
Красавчик! Хоть и проиграл кучу, но всё же маккинон-офигенный игрок.Даже обидно, что он провёл свой лучший год в один год с лучшим годом суперкуча. Надеюсь, он в будующем что-то выиграет, потому что сейчас, скорее всего, всё загребёт куч, который, как по мне, в этом сезоне посильнее.
+2
-1
+1
Великолепный сезон для Макка! Если бы не Куч, был бы бенефис его.
+1
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И я думаю не предел. Лавины в самом соку, если травм не будет, в следующем сезоне снова устроят гонку...
+1
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Ответ nnp165
Согласен. И Панарину в этом смысле не повезло. И Макдэвиду. В любом другом сезоне любой из четверых это Харт и Линдсей помимо Арта, с здесь вот так.
Точно)
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Ответ danil2007ad
Красавчик! Хоть и проиграл кучу, но всё же маккинон-офигенный игрок.Даже обидно, что он провёл свой лучший год в один год с лучшим годом суперкуча. Надеюсь, он в будующем что-то выиграет, потому что сейчас, скорее всего, всё загребёт куч, который, как по мне, в этом сезоне посильнее.
Согласен. И Панарину в этом смысле не повезло. И Макдэвиду. В любом другом сезоне любой из четверых это Харт и Линдсей помимо Арта, с здесь вот так.
+1
-1
0
Ответ Haman
Сомнительно увязывать Петера Штястны с «Колорадо», когда как после переезда команды в Денвер новые владельцы клуба отказались от преемственности и легенд «Нордикс», сделав все выведенные в «Квебеке» из обращения номера снова доступными для игроков в «Колорадо», в том числе и 26-й номер словака (под которым потом играл его сын Пол).
По правилам лиги номер выведенный в лиге у игрока имеет право занимать кто-нибудь из родственников
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Ответ Alexandr$BvB09
Комментарий удален модератором
Ваш комментарий прекрасная иллюстрация: фанатики что Кучерова, что Макдэвида, что Маккиннона все одинаковые - продолжить можно по Вашему же выражению)
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Ответ frol92
Вы серьёзно? Где новость про Арт Росс?
Подожди совсем чуть-чуть, щас элэй с чикагой доиграют.
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Ответ Den_94
Эта новость главнее Арта Кучерова? Хм..
Да куда там, ещё статистику игроков Чикаго и Лос-Анджелеса надо опубликовать
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Ответ Сергей Кот
ну пишут что мол регулярка еще не завершилась, потому формально низя. в последние 10 минут вдруг кто очей 70-80 стрельнет, кто ж его знает.
А, вон оно что... Кто там на четвертом месте? Хлебушек? Тогда такой вопрос, у какого игрока из тех, для кого регулярка ещё не закончилась, больше всего очков? У Бедарда? 😂😂😂
+2
-2
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Комментарий удален модератором
лучший игрок сезона !
+5
-5
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Арт Росс у куча
+1
-1
0
Есть Арт-Росс у Никиты!
+1
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