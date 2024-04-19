Маккиннон набрал 140 очков в регулярке НХЛ и установил новый рекорд «Колорадо» и «Квебека»

Нэтан Маккиннон набрал 140 очков в регулярке НХЛ и побил рекорд Петера Штястны.

Форвард « » сделал 2 результативные передачи в заключительном матче регулярного чемпионата против «Эдмонтона» (5:1).

28-летний канадец завершил текущий сезон, набрав 140 (51+89) очков в 82 играх. Это новый рекорд «Эвеланш» и «Квебек Нордикс».

Прежнее достижение принадлежало (сезон-1981/82, 139 очков в 80 играх, 46+93).

В сезонной гонке бомбардиров занял второе место. Выиграл ее Никита Кучеров из «Тампы» (144 очка в 81 игре, 44+100).