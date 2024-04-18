Болельщики скандировали «Солт-Лейк – отстой» в матче «Аризоны» на фоне возможного переезда
Болельщики «Аризоны» скандировали кричалку против переезда команды.
«Койотис» обыграли «Эдмонтон» (5:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Команда провела заключительный матч в нынешнем сезоне, поскольку не попала в розыгрыш Кубка Стэнли.
Также эта игра может стать для клуба заключительной в Аризоне, потому что команду со следующего сезона могут перевезти в Солт-Лейк-Сити.
В ходе матча против «Ойлерс» болельщики «Койотис» скандировали «Солт-Лейк – отстой, Солт-Лейк – отстой».
Ранее сообщалось, что «Аризону» продадут владельцу «Юты Джаз» Райану Смиту за 1,2 миллиарда долларов.
Раньше надо было думать.