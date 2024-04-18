Болельщики скандировали «Солт-Лейк – отстой» в матче «Аризоны» на фоне возможного переезда

Теги болельщики Эдмонтон Аризона НХЛ Юта Хоккей

Болельщики «Аризоны» скандировали кричалку против переезда команды.

«Койотис» обыграли «Эдмонтон» (5:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Команда провела заключительный матч в нынешнем сезоне, поскольку не попала в розыгрыш Кубка Стэнли.

Также эта игра может стать для клуба заключительной в Аризоне, потому что команду со следующего сезона могут перевезти в Солт-Лейк-Сити.

В ходе матча против «Ойлерс» болельщики «Койотис» скандировали «Солт-Лейк – отстой, Солт-Лейк – отстой».

Ранее сообщалось, что «Аризону» продадут владельцу «Юты Джаз» Райану Смиту за 1,2 миллиарда долларов.

«Аризона» переезжает в Солт-Лейк-Сити. Почему и что дальше?

6 комментариев
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Нехрен было голосовать против новой арены в Глендейле.
+20
-1
+19
Болельщики Аризоне - вас мало, и вы не в тельняшках.
Раньше надо было думать.
+18
-4
+14
А студенческая арена - не отстой как будто
+15
-4
+11
А все уже, все, надо было раньше
+5
-2
+3
Клуб без истории против. Сами не смогли обеспечить существование команды.
+2
-1
+1
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