Болельщики скандировали «Солт-Лейк – отстой» в матче «Аризоны» на фоне возможного переезда

Болельщики «Аризоны» скандировали кричалку против переезда команды.

«Койотис» обыграли « » (5:2) в матче регулярного чемпионата .

Команда провела заключительный матч в нынешнем сезоне, поскольку не попала в розыгрыш Кубка Стэнли.

Также эта игра может стать для клуба заключительной в Аризоне, потому что команду со следующего сезона могут перевезти в Солт-Лейк-Сити.

В ходе матча против «Ойлерс» болельщики «Койотис» скандировали «Солт-Лейк – отстой, Солт-Лейк – отстой».

Ранее сообщалось, что «Аризону» продадут владельцу «Юты Джаз» Райану Смиту за 1,2 миллиарда долларов.

«Аризона» переезжает в Солт-Лейк-Сити. Почему и что дальше?