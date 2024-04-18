Борис Майоров: «Я противник легионеров. Не понимаю критерии, по которым голосуют за увеличение их количества до пяти. Кто-то кому-то мозги запудрил»

Теги Салават Юлаев Спартак ФХР Борис Майоров КХЛ Шейн Принс лимит на легионеров Матч ТВ Патрик Рыбар Джоуи Кин Хоккей

Борис Майоров назвал себя противником легионеров в российском хоккее.

Правление ФХР ранее приняло решение вернуться к лимиту в пять легионеров для российских клубов Фонбет Чемпионата КХЛ на сезон-2024/25

– Лидерами в плей-офф стали молодые россияне – Дмитрий Силантьев, Максим Березкин (по 14 очков), Артур Каюмов, Роман Канцеров (по 12), Данила Юров (9)… Это следствие того, что в КХЛ ввели лимит в трех легионеров на команду и уровень лиги снизился?

– Я бы не сказал, что уровень КХЛ опустился. Это далеко не так. И этот уровень всегда держали не легионеры, а российский хоккей. Вы сами подумайте: три легионера в команде – они могут изменить структуру игры? Наверное, нет. Это иностранцам надо приспосабливаться к хоккею, который исповедует та или иная команда.

Сейчас я вижу в прессе: «Вот, увеличение числа легионеров приведет к тому, что мы будем обогащаться иностранным хоккеем». Но о каком обогащении идет речь? Наш хоккей поглотит этих легионеров, которые приезжают в КХЛ. Они должны подстраиваться под наши условия.

Это глубочайшая ошибка тех, кто за это ратует. Я вообще не понимаю критерии, по которым люди голосуют за увеличение количества легионеров до пяти. Это кто-то кому-то мозги запудрил. И вот мы получили такой результат.

– Но ведь правление ФХР проголосовало за пять легионеров.

– Я не хотел бы обсуждать эту тему в печати. Скажу только, что как член правления я не голосовал «за». Я вообще противник легионеров в нашем хоккее.

Три на клуб – пусть будут. Но что, в «Спартаке» ведущие роли – у Патрика Рыбара, Джозефа Кина или Шейна Принса? Сколько иностранных фамилий вы можете назвать, которые являются системообразующими игроками в своих клубах КХЛ? По пальцам одной руки можно перечесть.

– Тот же «Салават Юлаев» при пяти легионерах строил из них первую пятерку и давал им первую бригаду большинства.

– Там были финские сборники, которые потом стали олимпийскими чемпионами. Они делали погоду в уфимской команде, согласен. Но сейчас-то не так, – сказал двукратный олимпийский чемпион, член правления ФХР Борис Майоров.

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5 комментариев
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Поколение 60+ тянет страну взад
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А он в курсе, что Шейн Принс не легионер?😅
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Гэрри бэтмэн:не понимаю, зачем нам легионеры.
Из этой же серии. Какие же ветераны ветераны. Ума меньше патриотизма.
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Есть возможность половить рыбку в мутной водичке обещая поймать золотую рыбку
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Гэри Беттмэн сейчас вообще не понял это высказывание.
Майоров застрял где-то в прошлом
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