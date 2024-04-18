Яндекс Плюс и КХЛ к финалу Кубка Гагарина представили арт-инсталляцию в виде кубов в Москве

Анаморфические арт-кубы появились в Москве.

В «Депо.Три вокзала» и ТЦ «Авиапарк» в Москве сегодня установили арт-кубы Яндекс Плюса к финалу Кубка Гагарина. Арт-кубы выполнены с применением анаморфирования – изображения, создающего трехмерный эффект при просмотре под определенным углом. Внутри расположена интерактивная фотозона, где могут сфотографироваться все желающие. На стенах арт-кубов транслируются лучшие моменты матчей сезона КХЛ-2023/24 в проморолике Яндекс Плюса, концепция которого – «Холодные игры» – отсылает к антиутопическому боевику «Голодные игры».

20 апреля в 15:00 в зоне одного из арт-кубов в «Депо.Три вокзала» пройдет открытая встреча с нападающим «Спартака» Ильей Ковальчуком. Ее проведет Максим Гончаров – ведущий хоккейного YouTube-шоу «Скользкий лед». Ковальчук расскажет о возвращении в КХЛ, золоте Олимпийских игр и триумфе на ЧМ-2008, когда сборная России победила Канаду в финале благодаря голу Ильи в овертайме. В конце встречи присутствующие смогут задать вопросы хоккеистам, получить автографы и памятные призы от Яндекс Плюса и КХЛ.