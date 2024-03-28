Князев о «Тракторе» в плей-офф: «Длительная пауза – как плюс, так и минус. Чтобы войти в тонус, им достаточно будет одной игры»

Теги Трактор КХЛ Кубок Гагарина Кирилл Князев Хоккей

Кирилл Князев высказался о длительном перерыве «Трактора» в плей-офф.

Клуб обыграл «Динамо» со счетом 4-0 в серии второго раунда Кубка Гагарина. Последний матч челябинцы провели 22 марта.

– Длительная пауза – как плюс, так и минус. Я не могу сказать, что длительный перерыв между играми дает какое-то преимущество.

Минус в том, что они теряют игровой ритм. Но плюс в том, что они могут хорошо подготовиться, залечить травмы, болячки. Можно эмоционально передохнуть.

– Как длительная пауза может сказаться на результатах в Кубке Гагарина?

– Чтобы войти в тонус, «Трактору» достаточно будет одной игры, – сказал хоккейный агент, экс-нападающий клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Кирилл Князев.

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
. - .!😎
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий