Князев о «Тракторе» в плей-офф: «Длительная пауза – как плюс, так и минус. Чтобы войти в тонус, им достаточно будет одной игры»

Кирилл Князев высказался о длительном перерыве «Трактора» в плей-офф.

Клуб обыграл «Динамо» со счетом 4-0 в серии второго раунда Кубка Гагарина. Последний матч челябинцы провели 22 марта.

– Длительная пауза – как плюс, так и минус. Я не могу сказать, что длительный перерыв между играми дает какое-то преимущество.

Минус в том, что они теряют игровой ритм. Но плюс в том, что они могут хорошо подготовиться, залечить травмы, болячки. Можно эмоционально передохнуть.

– Как длительная пауза может сказаться на результатах в Кубке Гагарина?

– Чтобы войти в тонус, « » достаточно будет одной игры, – сказал хоккейный агент, экс-нападающий клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Кирилл Князев.