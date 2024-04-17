Терещенко о невыходе «Питтсбурга» в плей-офф: «Это проблема не конкретно Малкина, а клуба в целом. Должны что-то поменять и что-то сделать, как и «Вашингтон»

Теги Питтсбург Алексей Терещенко Евгений Малкин НХЛ Хоккей

Алексей Терещенко высказался о невыходе «Питтсбурга» в плей-офф НХЛ.

«Пингвинс» лишились шансов на попадание в розыгрыш Кубка Стэнли во втором сезоне подряд. 

Команда под руководством Майка Салливана набрала 88 очков в 81 игре и занимает 11-е место в таблице Восточной конференции. 

– «Питтсбург» с Евгением Малкиным второй год подряд не смог выйти в плей-офф…

– Жалко, жалко. Я вообще Женю считаю одним из самых универсальных игроков в лиге, топ-уровень, играет в большинстве и меньшинстве. В меньшинстве, конечно, в меньшей степени. Но, опять же, он универсальный центральный нападающий.

Конечно, жалко. Хотелось, чтобы и «Вашингтон», и «Питтсбург» были в плей-офф. При том что ребята уже возрастные, каждый сезон дорог. Конечно, хотелось бы, чтобы они боролись за Кубок Стэнли.

Там очка не хватит, хотя матч в запасе еще. Но это не конкретно проблема Малкина. Это проблема в целом «Питтсбурга». Должны что-то поменять и что-то сделать, как и «Вашингтон», – сказал трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко.

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10 комментариев
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Никакой проблемы нет. Результатами сезона Питтсбурга удовлетворён.
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А что такого сделал Вашингтон особенного?
Чисто моё мнение, Вашингтону просто чуть больше повезло. Кризис у Нью-Джерси. Непонятные сезоны у Детройта, Баффало, которые объективно посильнее по составу и казалось созрели для ПО.
но это конечно, не умаляет заслуг Вашингтона, они выжали из себя даже больше, чем могли. Респект и уважуха.
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Победы это Малкин, проблемы это не Малкин. Это Кросби))
+2
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Согласен. На большее не рассчитывал.
+1
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"Терещенко о невыходе «Питтсубрга» в плей-офф..."
Похоже, у авт😱ра дислексия
+1
-1
0
Терещенко не только не смотрит матчи, он и в статистику не заглядывает.
Когда Это Малкин в меньшинстве играл? Меньше 2 минут в 82 матчах, из них минуты полторы, когда сняли вратаря в меньшинстве и играли 5-на-5.
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Тренера надо менять, большинство не работает.
Интересно Карлсон, Ракель, Бэкстрём поедут играть за сборную на чм
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своё уже навыигрывали
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