Терещенко о невыходе «Питтсбурга» в плей-офф: «Это проблема не конкретно Малкина, а клуба в целом. Должны что-то поменять и что-то сделать, как и «Вашингтон»

Алексей Терещенко высказался о невыходе «Питтсбурга» в плей-офф НХЛ.

«Пингвинс» лишились шансов на попадание в розыгрыш Кубка Стэнли во втором сезоне подряд.

Команда под руководством Майка Салливана набрала 88 очков в 81 игре и занимает 11-е место в таблице Восточной конференции.

– «Питтсбург» с второй год подряд не смог выйти в плей-офф…

– Жалко, жалко. Я вообще Женю считаю одним из самых универсальных игроков в лиге, топ-уровень, играет в большинстве и меньшинстве. В меньшинстве, конечно, в меньшей степени. Но, опять же, он универсальный центральный нападающий.

Конечно, жалко. Хотелось, чтобы и «Вашингтон», и «Питтсбург» были в плей-офф. При том что ребята уже возрастные, каждый сезон дорог. Конечно, хотелось бы, чтобы они боролись за Кубок Стэнли.

Там очка не хватит, хотя матч в запасе еще. Но это не конкретно проблема Малкина. Это проблема в целом « ». Должны что-то поменять и что-то сделать, как и «Вашингтон», – сказал трехкратный чемпион мира .