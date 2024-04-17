Буре о «Металлурге» и «Локомотиве»: «Они достойно выступали, по-настоящему заслужили быть в финале. Нас ждет очень интересная серия»

Теги Металлург Мг Локомотив Игорь Никитин Сергей Андронов Дмитрий Юшкевич Павел Буре КХЛ Кубок Гагарина Максим Шалунов Андрей Разин Матч ТВ Хоккей

Павел Буре поделился ожиданиями от финала Кубка Гагарина.

В решающей серии плей-офф КХЛ встретятся «Локомотив» и «Металлург». 

– Чего ждете от финала Кубка Гагарина, в котором сыграют «Металлург» и «Локомотив»?

– Обе команды достойно выступали, по-настоящему заслужили быть в финале. Думаю, что нас ждет очень интересная серия. Есть и ажиотаж – очень много знакомых следят за хоккеем. Смотрят в Москве по телевизору, разговаривают о событиях в КХЛ, обсуждают горячие темы. Приятно видеть, что хоккей вызывает такие положительные эмоции и интерес.

– «Локомотив» активно подписывает кадры ЦСКА – Игорь Никитин, Дмитрий Юшкевич, Сергей Андронов, Максим Шалунов

– Так тяжело сравнивать. Никитин – опытный тренер, в «Локомотиве» он продолжает делать то, что делал в ЦСКА. У него есть определенный стиль. Наверное, он переносит армейский опыт в Ярославль. И то, что тренер пытается работать с теми, кого хорошо знает по другим клубам – это всегда так происходит. Никитин подбирает игроков под себя.

– Можно ли сказать, что удачная перезагрузка «Металлурга» отчасти связана с тем, что в этом сезоне в КХЛ был лимит – три иностранца на команду?

– Я за «Металлургом» так близко не слежу, и на «ЦСКА Арену» они в этом сезоне приезжали только раз. Да, команда играет достойно, Андрей Разин хорошо работает. Первое место в Восточной конференции, выход в финал Кубка Гагарина – это говорит само за себя.

И по поводу лимита на легионеров рассуждать не буду. Я не принимаю такие решения. А чтобы делать однозначный вывод, нужно быть глубоко в теме, изучив ее досконально, – сказал бывший форвард сборной России и клубов НХЛ. 

Материалы по теме

4 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
После Кожевникова конечно приятно читать
+5
0
+5
Максимально корректно и по делу.Респект Павлу.
+3
0
+3
Ответ Gijavlad
После Кожевникова конечно приятно читать
Как и после ротенберга. Читаешь хотя бы , а не сразу в комменты )
+3
0
+3
Для меня лично стало дилеммой за кого теперь болеть. Магнитка вроде своя Восточная а Локомотив, как - то больше импонирует. Наверное буду за ту команду, которая покажет более зрелищный скоростной хоккей.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий