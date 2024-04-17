Буре о «Металлурге» и «Локомотиве»: «Они достойно выступали, по-настоящему заслужили быть в финале. Нас ждет очень интересная серия»

Павел Буре поделился ожиданиями от финала Кубка Гагарина.

В решающей серии плей-офф КХЛ встретятся « » и « ».

– Чего ждете от финала Кубка Гагарина, в котором сыграют «Металлург» и «Локомотив»?

– Обе команды достойно выступали, по-настоящему заслужили быть в финале. Думаю, что нас ждет очень интересная серия. Есть и ажиотаж – очень много знакомых следят за хоккеем. Смотрят в Москве по телевизору, разговаривают о событиях в КХЛ, обсуждают горячие темы. Приятно видеть, что хоккей вызывает такие положительные эмоции и интерес.

– «Локомотив» активно подписывает кадры ЦСКА – , Дмитрий Юшкевич, , …

– Так тяжело сравнивать. Никитин – опытный тренер, в «Локомотиве» он продолжает делать то, что делал в ЦСКА. У него есть определенный стиль. Наверное, он переносит армейский опыт в Ярославль. И то, что тренер пытается работать с теми, кого хорошо знает по другим клубам – это всегда так происходит. Никитин подбирает игроков под себя.

– Можно ли сказать, что удачная перезагрузка «Металлурга» отчасти связана с тем, что в этом сезоне в КХЛ был лимит – три иностранца на команду?

– Я за «Металлургом» так близко не слежу, и на «ЦСКА Арену» они в этом сезоне приезжали только раз. Да, команда играет достойно, Андрей Разин хорошо работает. Первое место в Восточной конференции, выход в финал Кубка Гагарина – это говорит само за себя.

И по поводу лимита на легионеров рассуждать не буду. Я не принимаю такие решения. А чтобы делать однозначный вывод, нужно быть глубоко в теме, изучив ее досконально, – сказал бывший форвард сборной России и клубов НХЛ.