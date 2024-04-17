Швец-Роговой перейдет в «Динамо» из СКА («Чемпионат»)

Теги СКА возможные переходы КХЛ Динамо Артем Швец-Роговой Чемпионат.com Хоккей

Нападающий СКА Артем Швец-Роговой перейдет в «Динамо».

Об этом сообщает «Чемпионат».

Срок соглашения форварда со СКА истекает 30 апреля.

В сезоне-2023/24 Артем Швец-Роговой провел 5 матчей в регулярном чемпионате за СКА и сделал 1 передачу. 

Нападающий не играл в Фонбет Чемпионате КХЛ с апреля 2022 года по декабрь 2023-го из-за проблем со здоровьем.

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25 комментариев
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Забираем всех стариков из ска, прям санитары леса, не зря талисман команды - волк
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Кудашов работал с ним в СКА, это важно.
Парень был перспективный, 35млн контракт ему дали, помню крови нам попил. Центр.
Но сейчас после травм кот в мешке, должен стоить копейки.
Можно взять для глубины, вдруг раскроется.
+12
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Ответ Алексей Тор
Можно из Уфы Грудкова-Орловича подписать в партнёры по звену.
И Дер-Аргучинцева к ним
+9
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Ответ Дмитрий9779
И Дер-Аргучинцева к ним
В Тракторе ещё Горюнов-Рольгизер есть
+7
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Очень странный переход.
+6
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+6
Бездарнейший хоккеист, кому он на хрен сдался?
+6
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Можно из Уфы Грудкова-Орловича подписать в партнёры по звену.
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Швец в московское, Роговой в минское
+8
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Понятно,опять всех раздадут,потом других навыдергивают.Типичный Ротя.
+3
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Тем временем, ни одного защитника и вратаря не подписано ) конечно, именно в нападении была наша проблема, плей-офф это подчеркнул 🤣🤡
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Ответ dolgovvv
А лучше было бы на скамейке запасных мариновать?
Зачем набирать со всех команд и потом распихивать если чуть что не дают результат .Играйте школой,сколько вратарей выдергивали из других команд.Потом раздавали.Аренды,денежные компенсации.Если Ротеньерг не тренер то кого не привези,все сломается и результата не будет.Он же про молодежь поет,а на деле и иностранцев и возрастных тащит кого может.
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Ответ Al561
Кудашов работал с ним в СКА, это важно. Парень был перспективный, 35млн контракт ему дали, помню крови нам попил. Центр. Но сейчас после травм кот в мешке, должен стоить копейки. Можно взять для глубины, вдруг раскроется.
Больше времени дать поиграть ему, да и наверное дойдёт до своего уровня. В целом хороший нападающий.
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Ответ Kluger555
Комментарий удален модератором
Своим опытом делишься?
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Два игрока по цене одного! Динамо заходит с козырей!
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Неправильный какой то переход. Должен был в Витязь, Ладу или Сочи. Совсем списали?
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Освобожденный
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Ему уже почти 30. Почувствуйте себя старыми
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Ответ sd4fmwrvz8
В ска его использовали как резинку и выкинули , в витязе хоть за человека считали
Он травму получил и после не тянул уже. Никто его не использовал, как резинку и выкидывали. Его вылечили и спокойно отпустили.
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Ответ amurseff03
Он травму получил и после не тянул уже. Никто его не использовал, как резинку и выкидывали. Его вылечили и спокойно отпустили.
Комментарий удален модератором
Ответ sd4fmwrvz8
В ска его использовали как резинку и выкинули , в витязе хоть за человека считали
Комментарий удален пользователем
Ответ amurseff03
Своим опытом делишься?
Комментарий удален модератором
Ответ Ёшкин Ёшкин-Кот
ОХК как обычно подбирает за СКА!
А ски за кем подбирает?
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Ответ Сидни Кросби 2
Фарм клуб Ска.
Вы лучше посчитайте сколько динамовцев играло за ски, даже тренерский штаб в полном составе сманивали обманом.
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Ответ Vatokatya
Тем временем, ни одного защитника и вратаря не подписано ) конечно, именно в нападении была наша проблема, плей-офф это подчеркнул 🤣🤡
Да ещё рано напрягатся, Сопин сказал с вратарями работают, но они не из КХЛ.
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