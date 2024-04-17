Швец-Роговой перейдет в «Динамо» из СКА («Чемпионат»)

Нападающий СКА Артем Швец-Роговой перейдет в «Динамо».

Об этом сообщает «Чемпионат».

Срок соглашения форварда со истекает 30 апреля.

В сезоне-2023/24 провел 5 матчей в регулярном чемпионате за СКА и сделал 1 передачу.

Нападающий не играл в Фонбет Чемпионате КХЛ с апреля 2022 года по декабрь 2023-го из-за проблем со здоровьем.