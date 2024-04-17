Швец-Роговой перейдет в «Динамо» из СКА («Чемпионат»)
Нападающий СКА Артем Швец-Роговой перейдет в «Динамо».
Об этом сообщает «Чемпионат».
Срок соглашения форварда со СКА истекает 30 апреля.
В сезоне-2023/24 Артем Швец-Роговой провел 5 матчей в регулярном чемпионате за СКА и сделал 1 передачу.
Нападающий не играл в Фонбет Чемпионате КХЛ с апреля 2022 года по декабрь 2023-го из-за проблем со здоровьем.
Парень был перспективный, 35млн контракт ему дали, помню крови нам попил. Центр.
Но сейчас после травм кот в мешке, должен стоить копейки.
Можно взять для глубины, вдруг раскроется.