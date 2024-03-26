Медведев о блоке Воробьева: «Умудрился шайбу в шорты засунуть. Судьям для сохранения лица стоит внести предложение по изменению формы – можно предусмотреть кармашки»

Теги СКА Автомобилист судьи Александр Медведев КХЛ Кубок Гагарина Кирилл Воробьев Матч ТВ Хоккей

Александр Медведев прокомментировал блокированный бросок Кирилла Воробьева.

СКА проиграл «Автомобилисту» (4:5) в пятом матче и уступил со счетом 1-4 в серии второго раунда Кубка Гагарина.

В конце третьего периода защитник «Автомобилиста» Кирилл Воробьев заблокировал бросок рядом с воротами своей команды и лег на шайбу – арбитры не останавливали игру.

«В другом эпизоде игрок «Автомобилиста» не только накрыл собой шайбу примерно на 10 секунд, но и умудрился засунуть ее собственной рукой себе в шорты.

Мне кажется, нашему судейскому корпусу для сохранения лица с эпизодом с задержкой игры и заодно уж с удалением Серебрякова стоит внести рациональное предложение по изменению формы.

Чтобы не надо было с трудом запихивать шайбу в шорты, можно предусмотреть специальные кармашки с правой и с левой стороны и тогда игрок сможет спокойно класть туда шайбу и снижать риск для своей команды.

Не важно, в конце игры начале или середине», – сказал председатель совета директоров СКА Александр Медведев.

Ярость СКА от вылета из плей-офф! 10 секунд били соперника клюшками – искали шайбу

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26 комментариев
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Сеанс массового нытья долго будет продолжаться?
До сентября?
+22
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+22
какие же они нытики… исчезните тихо уже с радаров. отдыхайте.
+19
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До чего можно стыд потерять- засунул шайбу , а игроки ска клюшками выбивали эту шайбу . А не хочешь видео послать , как Федотов перед своими воротами отдал на клюшку сопернику и сразу пропустили гол .
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+8
Ответ encaro_one
Сеанс массового нытья долго будет продолжаться? До сентября?
щас ещё в ход письма ветеранов пойдут
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Исключите СКА из КХЛ, всем станет легче. Надоели
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+6
Это позор,проиграли по делу.
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Успокойся уже….Продлите контракт с Йозе… и кармашки ему пришейте🐔
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Эталонный питер
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Не помешало бы это видео Гретцки и Майку Бэбкоку отправить - пусть прокомментируют
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Эта говорящая голова будет рыдать до начала следующего сезона ?
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Слушайте, ну этот персонаж совсем неадекватный. Вколите ему галоперидола и давайте-ка лучше вью Ротенберга, если уж совсем нечем заполнить информационное пространство
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Красиво страдает)
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подумайте каким мужиком нужно быть чтобы на последних секундах серии шайбу в шорты засунуть, это ппц если правда, поэтому Авто и победил а другие прое...
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Не, ну это уже перестает быть смешным.
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Как же у них всех рвутся сами знаете что!))
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Дима, угомонись! Вы проиграли, вы в отпуске
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Ввиду изрекаемой ереси, объявился конкурент Ротенберга на пост ГТ СКА
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Шикарно. Очень доволен происходящим. Сейчас Миллер психанет, вернет Иваныча в СКА и мы получим нормального гендера в Зенит. А там еще , глядишь, и спортдир толковый тренера подберет , заживем!
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Знатно горит.
KPI не выполнен, бонус обнулился.
+2
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Все по Фрейду)только о кармашках и думает) Судейские-то были зашиты в этой серии))
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Справедливым будет переигровка серии
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"Бездари! Олухи! Огузки! Огрызки! Дармоеды!"
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Зато вам они засунули кое-что другое со смаком !
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В этой ситуации, честно жалко настоящих болел СКА. Ротен оправдывается как может, Медведев все с Воробьевым не успокоиться.
Была интересная серия, битва, где выиграл сильнейший. Пора бы перестать позорить клуб жалкими оправданиями.
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СКА может в стрингах играть, чтобы шайба точно не застряла 🤣
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Ску не любят но игру то надо было остановить и нормально доиграть через вбрасывание. К хоккеистам то какие вопросы стоять смотреть надо было или выгребать ее с мясом и спасать матч?
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