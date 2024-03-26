Медведев о блоке Воробьева: «Умудрился шайбу в шорты засунуть. Судьям для сохранения лица стоит внести предложение по изменению формы – можно предусмотреть кармашки»

Александр Медведев прокомментировал блокированный бросок Кирилла Воробьева.

СКА проиграл «Автомобилисту» (4:5) в пятом матче и уступил со счетом 1-4 в серии второго раунда Кубка Гагарина.

В конце третьего периода защитник « » заблокировал бросок рядом с воротами своей команды и лег на шайбу – арбитры не останавливали игру.

«В другом эпизоде игрок «Автомобилиста» не только накрыл собой шайбу примерно на 10 секунд, но и умудрился засунуть ее собственной рукой себе в шорты.

Мне кажется, нашему судейскому корпусу для сохранения лица с эпизодом с задержкой игры и заодно уж с удалением Серебрякова стоит внести рациональное предложение по изменению формы.

Чтобы не надо было с трудом запихивать шайбу в шорты, можно предусмотреть специальные кармашки с правой и с левой стороны и тогда игрок сможет спокойно класть туда шайбу и снижать риск для своей команды.

Не важно, в конце игры начале или середине», – сказал председатель совета директоров СКА Александр Медведев.

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