Моторыгин о 0-4 с «Трактором»: «Самый болезненный момент в карьере. Вратари не выручили, где-то плохо сыграли в обороне, плюс банально не повезло»

Теги Трактор КХЛ Кубок Гагарина Динамо Максим Моторыгин Хоккей

Вратарь «Динамо» Максим Моторыгин высказался о поражении в серии с «Трактором».

21-летний голкипер провел в Кубке Гагарина семь матчей, в которых отражал 89,9% бросков.

«Вылет от «Трактора» во втором раунде со счетом 0-4 – самый болезненный момент в карьере.

Где-то плохо сыграли в обороне, вратари не выручили, плюс банально не повезло: были моменты, когда шайба просто перелетала вратаря и попадала в ворота.

Команде сложно, когда ты вроде бы давишь, атакуешь, делаешь все, чтобы забить, и в контратаке пропускаешь какие-то легкие голы. Психологически это очень непросто.

Если говорить о вратарях, то ты не должен думать о чем-то постороннем, важно сделать свою работу, а все мысли оставить в раздевалке и вернуться к ним после матча», – сказал вратарь «Динамо» Максим Моторыгин.

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2 комментария
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Не надо просто было делать ставку на Коновалова, и наигрывать Моторыгина, а не затыкать им дыры.
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Ответ Вячеслав11
Не надо просто было делать ставку на Коновалова, и наигрывать Моторыгина, а не затыкать им дыры.
Странно что так с Коноваловым произошло,раньше хорошим вратарём был,казалось бы переход из Локомотива должен был перезагрузить карьеру,но в итоге даже хуже чем в Локомотиве играть стал
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