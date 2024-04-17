Моторыгин о 0-4 с «Трактором»: «Самый болезненный момент в карьере. Вратари не выручили, где-то плохо сыграли в обороне, плюс банально не повезло»

Вратарь «Динамо» Максим Моторыгин высказался о поражении в серии с «Трактором».

21-летний голкипер провел в Кубке Гагарина семь матчей, в которых отражал 89,9% бросков.

«Вылет от «Трактора» во втором раунде со счетом 0-4 – самый болезненный момент в карьере.

Где-то плохо сыграли в обороне, вратари не выручили, плюс банально не повезло: были моменты, когда шайба просто перелетала вратаря и попадала в ворота.

Команде сложно, когда ты вроде бы давишь, атакуешь, делаешь все, чтобы забить, и в контратаке пропускаешь какие-то легкие голы. Психологически это очень непросто.

Если говорить о вратарях, то ты не должен думать о чем-то постороннем, важно сделать свою работу, а все мысли оставить в раздевалке и вернуться к ним после матча», – сказал вратарь «Динамо» Максим Моторыгин.