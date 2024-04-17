«Виннипег» обеспечил себе преимущество своей площадки в серии с «Колорадо» в 1-м раунде

Теги Кубок Стэнли Колорадо НХЛ Виннипег Сиэтл Хоккей

«Виннипег» обеспечил себе преимущество своей площадки в серии с «Колорадо».

«Джетс» обыграли «Сиэтл» (4:3) в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ

Канадский клуб набрал 108 очков в 81 игре и занял 2-е место в Центральном дивизионе. «Колорадо» (105 очков в 81 игре) финиширует на 3-м месте. 

Таким образом, в серии первого раунда Кубка Стэнли между этими клубами «Виннипег» будет располагать преимуществом своей площадки. 

11 комментариев
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Джетс мои фавориты в этом ПО.
+9
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+9
Ответ PatologoanatoM
Колорадо их переедет 4-2, 4-1, в здоровом состоянии объективно их может только Вегас остановить, и возможно Рейнджерс
Хеллибак сделает разницу! Ваши цифры в пользу пегов!
+3
0
+3
Ответ Диандерталец
Джетс мои фавориты в этом ПО.
Белая мгла
+2
0
+2
Ответ Дмитрий Новиков
Белая мгла
Что это?
+1
0
+1
Ответ Диандерталец
Да фигня эта продвинутая статистика. Нифига она не работает в реальной жизни. Только пытается оправдать прогнозы экспертов. Но вертеть ей можно как угодно. Однако, если кипера девушка бросила или собака умерла, то вся стата посылается на ###. Если команда больше времени проводит в атаке, то меньше обороняется, соответственно, вратарю меньше работать и каждый момент у его ворот расценивается статой выше и дороже. Хэлли для меня всегда был и остаётся лучшим вратарём лиги. Он образец стабильности в рамке. Его не лихорадит, как тех же Васю с Бобром. Так что от него мало что зависит, он своё затащит 100%, а вот от Илерса и Коннора зависит чуть ли не всё. Даже в большей степени от Вилларди и Наместниковых. Не даром же говорят, что в ПО решают нижние звенья. Благо с центрами у Джетс снова порядок.
Эйлерс и Коннор которые очков меньше Шайфли набрали, ну да ну да, ты максимально странный болела Джетс
+1
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+1
Ответ Диандерталец
Джетс мои фавориты в этом ПО.
На одном Хеллибаке далеко не проедешь, потому что только благодаря нему они пропустили на 40+ меньше чем по xG
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Ответ Chestnutrevan
На одном Хеллибаке далеко не проедешь, потому что только благодаря нему они пропустили на 40+ меньше чем по xG
Да фигня эта продвинутая статистика. Нифига она не работает в реальной жизни. Только пытается оправдать прогнозы экспертов. Но вертеть ей можно как угодно. Однако, если кипера девушка бросила или собака умерла, то вся стата посылается на ###. Если команда больше времени проводит в атаке, то меньше обороняется, соответственно, вратарю меньше работать и каждый момент у его ворот расценивается статой выше и дороже. Хэлли для меня всегда был и остаётся лучшим вратарём лиги. Он образец стабильности в рамке. Его не лихорадит, как тех же Васю с Бобром. Так что от него мало что зависит, он своё затащит 100%, а вот от Илерса и Коннора зависит чуть ли не всё. Даже в большей степени от Вилларди и Наместниковых. Не даром же говорят, что в ПО решают нижние звенья. Благо с центрами у Джетс снова порядок.
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Ответ PatologoanatoM
Коннор треть сезона пропустил , Элерс темная лошадка у Джетс, но сверхрешалой никогда не был. Шайфли стабильно топ, но в этой серии все будет зависеть от скоростей , недавние 0-7 в Денвере не должны вводить в заблуждение , это был из тех матчей где Авс просто не сыграли от слова совсем , а так если Джетс не будут успевать за жуками, шансов нет, даже при чудесном Хелле.
Шансы равны, Георгиев играет очень не стабильно, Мителстад вообще не понятный персонаж для второго звена , как он сыграет загадка , на одном звене далеко не уедешь.
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