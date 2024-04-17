«Виннипег» обеспечил себе преимущество своей площадки в серии с «Колорадо» в 1-м раунде

«Виннипег» обеспечил себе преимущество своей площадки в серии с «Колорадо».

«Джетс» обыграли « » (4:3) в очередном матче регулярного чемпионата .

Канадский клуб набрал 108 очков в 81 игре и занял 2-е место в Центральном дивизионе. « » (105 очков в 81 игре) финиширует на 3-м месте.

Таким образом, в серии первого раунда Кубка Стэнли между этими клубами « » будет располагать преимуществом своей площадки.