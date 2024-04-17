«Виннипег» обеспечил себе преимущество своей площадки в серии с «Колорадо» в 1-м раунде
«Виннипег» обеспечил себе преимущество своей площадки в серии с «Колорадо».
«Джетс» обыграли «Сиэтл» (4:3) в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ.
Канадский клуб набрал 108 очков в 81 игре и занял 2-е место в Центральном дивизионе. «Колорадо» (105 очков в 81 игре) финиширует на 3-м месте.
Таким образом, в серии первого раунда Кубка Стэнли между этими клубами «Виннипег» будет располагать преимуществом своей площадки.