«Флорида» сыграет с «Тампой» в 1-м раунде плей-офф, «Бостон» – с «Торонто»

Определились все пары 1-го раунда плей-офф НХЛ на Востоке.

« » стала победителем Атлантического дивизиона за счет победы над «Торонто» (5:2) и поражения « » от «Оттавы» (1:3).

«Пантерс» набрали 110 очков в 82 играх и сыграют в первом раунде с « », занявшей 1-е место в зоне wild card.

«Брюинс» (2-е место в Атлантическом дивизионе) встретятся с « » (3-е место в дивизионе).

В другой части сетки выигравшие регулярный чемпионат «Рейнджерс» сыграют с «Вашингтоном» (2-е место в зоне wild card), «Каролина» (2-е место в Столичном дивизионе) – с «Айлендерс» (3-е место в дивизионе).