«Флорида» сыграет с «Тампой» в 1-м раунде плей-офф, «Бостон» – с «Торонто»

Теги Торонто Бостон Тампа-Бэй Флорида Кубок Стэнли НХЛ Хоккей

Определились все пары 1-го раунда плей-офф НХЛ на Востоке.

«Флорида» стала победителем Атлантического дивизиона за счет победы над «Торонто» (5:2) и поражения «Бостона» от «Оттавы» (1:3). 

«Пантерс» набрали 110 очков в 82 играх и сыграют в первом раунде с «Тампой», занявшей 1-е место в зоне wild card. 

«Брюинс» (2-е место в Атлантическом дивизионе) встретятся с «Торонто» (3-е место в дивизионе). 

В другой части сетки выигравшие регулярный чемпионат «Рейнджерс» сыграют с «Вашингтоном» (2-е место в зоне wild card), «Каролина» (2-е место в Столичном дивизионе) – с «Айлендерс» (3-е место в дивизионе). 

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40 комментариев
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Ответ sergio_ua
Удивительно, почему Бостон предпочел играть против Торонто
Торонто производит впечатление этакой попсы с отличной атакой, куда как худшей защитой и никакими вратарями. Тампа куда как более сбалансирована, идет по турниру по нарастающей, да еще и Василевский, а не Самсонов, в раме. «Нападение выигрывает игры, а защита чемпионаты», это конечно из амфута правило, но в данном случае тоже применимо в полной мере. Единственно что здесь против Бостона, это карма за выбор соперника. Может аукнуться. А так «Все правильно сделал»(с)
+55
-2
+53
Бостон ловко сливался от матчей с Тампой))) Флорида Тампа конечно топовые противостояние для этого плова.
+52
-3
+49
Торонто проиграл все 4 игры Бостону с разницей шайб 7-15
Сам очевидный фаворит в этой паре)
+26
-3
+23
Ответ sergio_ua
Удивительно, почему Бостон предпочел играть против Торонто
Бостон просто сказал: Ну нахер, этот штат Флорида. Прошлый первый раунд научил их
+20
0
+20
Бостон бегал бегал от Тампы и сумел таки. )
+13
0
+13
Дерби основателей и дерби Флориды в первом раунде, шикарный посев.
+11
0
+11
Ответ sergio_ua
Удивительно, почему Бостон предпочел играть против Торонто
потому что для Бостона Торонто - просто сладкая булочка
+11
-1
+10
Ответ Вадим Сидоров
Торонто проиграл все 4 игры Бостону с разницей шайб 7-15 Сам очевидный фаворит в этой паре)
Это не так работает))) тут вон в КХЛ Авто прошел Ак барс который их бил в регулярке).Но если такой пример вам не нравится то в сезоне 2018-2019 Тампа просто рамазывала Коламбус 8-2,4-0, и 5-1 вроде, рассказать с каким счетом Тампа отлетела от них в пле-офф? Четыре-Ноль в сериии!!!!!Четыре , блин, ноль!!!!!!Ни одной игры не забрала!
+9
0
+9
Бобер против Васи. Интересно
+9
-2
+7
Удивительно, почему Бостон предпочел играть против Торонто
+9
-2
+7
Ответ Владимир Мизгинов
потому что для Бостона Торонто - просто сладкая булочка
сладкая дырочка в воротах и щщекотливые усы - для мохнатых мишек это просто услада
+8
-2
+6
Для Торонто Бостон лучший из возможных зол.
+6
-1
+5
Тоже считаю, что Флорида заслужила в этом сезоне кубок: Президент трофи в 2022, финал в 2023, и как же хороши в этом сезоне. Мне кажется, они даже спецом отдохнули перед ПО матчей 10, играя в эконом режиме, но в концовке подключились и выиграли 4 игры подряд. Но не удивлюсь апсету, особенно от креативной Тампы.
+5
-1
+4
Флорида против Тампы, это смак 1-го раунда плей-офф, да и борьба лучших снайперов последних лет (Усы против Пасты) - это будет зрелище.
+5
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+4
Флорида - значит Флорида. Соседи молодцы! У них хорошая, сильная команда очень. И похоже соседи не выбирали соперника. И мои любимки тоже. Многие болельщики пишут, что Бостон хотел уйти от Тампы. Почему??? Так ли это? Жизнь и хоккейная игра - покажут истину. Но я категорически отвергаю - выбор соперника!!! Есть в народе поговорки: " от судьбы не уйдёшь" и "от себя не убежишь". Считаю, что очень подходит для спорта. И для ПО НХЛ сейчас тоже. Понимаю это так: Главная цель - Кубок Стэнли. До него надо добраться через четыре этапа. Смысл выбирать в первом круге??? Во втором будут другие. И их выбрать нельзя. Если убежал от одного сегодня - он может быстро догнать завтра. Пусть победит сильнейший: по желанию большому и силе настоящей! Болеть мы все будем - каждый за своих. Это понятно. Но пожелание - пусть борьба будет честной и настоящей!!!
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Интересное дерби.
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Ответ Мандалай
Это ж их клиенты. Вообще у Бостона и Торонто 8:8 в очных противостояниях в плей-офф, но последняя победа ТМЛ была аж в 1959 году, а последние 6 серий плей-офф выиграл Бостон, причём все - в 1-м раунде.
Вот и страшно, что когда-никогда все серии заканчиваются..)
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Ответ ЗлойМайор
Бостон ловко сливался от матчей с Тампой))) Флорида Тампа конечно топовые противостояние для этого плова.
буки и статистики считают фаворитом Торонто
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Ответ sergio_ua
Удивительно, почему Бостон предпочел играть против Торонто
Это ж их клиенты.
Вообще у Бостона и Торонто 8:8 в очных противостояниях в плей-офф, но последняя победа ТМЛ была аж в 1959 году, а последние 6 серий плей-офф выиграл Бостон, причём все - в 1-м раунде.
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Ответ nnp165
Торонто производит впечатление этакой попсы с отличной атакой, куда как худшей защитой и никакими вратарями. Тампа куда как более сбалансирована, идет по турниру по нарастающей, да еще и Василевский, а не Самсонов, в раме. «Нападение выигрывает игры, а защита чемпионаты», это конечно из амфута правило, но в данном случае тоже применимо в полной мере. Единственно что здесь против Бостона, это карма за выбор соперника. Может аукнуться. А так «Все правильно сделал»(с)
да никто не выбирал, команда на спаде просто, втч физически
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Интересно, Торонто сможет прервать затянувшуюся серию неудач в противостоянии с Бостоном в ПО? Давненько уже серию у Бостона Листья не выигрывали.
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Ответ Seema
сладкая дырочка в воротах и щщекотливые усы - для мохнатых мишек это просто услада
Кто из них Мэтьюс? https://www.youtube.com/watch?v=Isaabed5BW8
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Ответ Seema
сладкая дырочка в воротах и щщекотливые усы - для мохнатых мишек это просто услада
😆👍
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Куч против Тарасенко в атаке, Вася против Боба в воротах. Эх жаль Мишаня сломался, был бы полный комплект - Мишаня против Куликова! Молниям удачи и победы! За Тампу!
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Ответ Dmitriy Pugach
буки и статистики считают фаворитом Торонто
не хочу никого обидеть. но. с аким варварской линией - домой после первого раунда.
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Ответ Dmitriy Pugach
буки и статистики считают фаворитом Торонто
В паре Флорида-Тампа? 😁
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Ответ sergio_ua
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Пару лет назад в 1/2конфы тоже мнигие так думали, когда в санрайзе (регулярка) болелы скандировали we want ten а получили ( в по) sweet caroline
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Ответ Вадим Сидоров
Торонто проиграл все 4 игры Бостону с разницей шайб 7-15 Сам очевидный фаворит в этой паре)
Бостон в 2023 году набрал больше всего очков в регулярном чемпионате в истории НХЛ – в этой паре виден явный фаворит.
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Ответ Pink Floyd1276
Бостон в 2023 году набрал больше всего очков в регулярном чемпионате в истории НХЛ – в этой паре виден явный фаворит.
Вот только в прошлом сезоне в регулярке Бостон и Флорида поделили победы - по 2 и разница шайб 17 против 15. Т.е пантеры знали к ним подход и 7 матчевая серия была логичной, но кто её взял отдельная история
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Ответ Вадим Сидоров
Торонто проиграл все 4 игры Бостону с разницей шайб 7-15 Сам очевидный фаворит в этой паре)
А ещё Торонто проиграл 6 последних серий против Бостона в плей-офф. Хотя очный счёт равный 8:8.
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