«Флорида» сыграет с «Тампой» в 1-м раунде плей-офф, «Бостон» – с «Торонто»
Определились все пары 1-го раунда плей-офф НХЛ на Востоке.
«Флорида» стала победителем Атлантического дивизиона за счет победы над «Торонто» (5:2) и поражения «Бостона» от «Оттавы» (1:3).
«Пантерс» набрали 110 очков в 82 играх и сыграют в первом раунде с «Тампой», занявшей 1-е место в зоне wild card.
«Брюинс» (2-е место в Атлантическом дивизионе) встретятся с «Торонто» (3-е место в дивизионе).
В другой части сетки выигравшие регулярный чемпионат «Рейнджерс» сыграют с «Вашингтоном» (2-е место в зоне wild card), «Каролина» (2-е место в Столичном дивизионе) – с «Айлендерс» (3-е место в дивизионе).
Сам очевидный фаворит в этой паре)
Вообще у Бостона и Торонто 8:8 в очных противостояниях в плей-офф, но последняя победа ТМЛ была аж в 1959 году, а последние 6 серий плей-офф выиграл Бостон, причём все - в 1-м раунде.