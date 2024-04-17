НХЛ. «Вашингтон» играет с «Филадельфией», «Коламбус» принимает «Каролину», «Флорида» против «Торонто»

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«Вашингтон» играет с «Филадельфией» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Бостон» принимает «Оттаву», «Коламбус» – «Каролину», «Флорида» противостоит «Торонто». 

НХЛ

Регулярный чемпионат

Бостон – Оттава 0:0 (1 период)
Дата проведения
17 апреля, 02.00, «TD Garden»
Онлайн матча Видео

 

Коламбус – Каролина 2:1 (1 период)
Дата проведения
17 апреля, 02.00, «Nationwide Arena»
Онлайн матча Видео
1:0 – 3 Del Bel Belluz (Веренски, Пююхтия)
2:0 – 5 Веренски (Тексье, Марченко)
2:1 – 7 Котканиеми (Ноусен, Комтуа)

 

Монреаль – Детройт 1:0 (1 период)
Дата проведения
17 апреля, 02.00, «Centre Bell»
Онлайн матча Видео
1:0 – 11 Ньюхук (Майллу, Галлахер)

 

Филадельфия – Вашингтон 0:0 (1 период)
Дата проведения
17 апреля, 02.00, «Wells Fargo Center»
Онлайн матча Видео

 

Флорида – Торонто
Дата проведения
17 апреля, 02.30, «FLA Live Arena»
Онлайн матча Видео

 

Виннипег – Сиэтл
Дата проведения
17 апреля, 03.00, «MTS Centre»
Онлайн матча Видео

 

Ванкувер – Калгари
Дата проведения
17 апреля, 05.00, «Rogers Arena»
Онлайн матча Видео

 

Вегас – Чикаго
Дата проведения
17 апреля, 05.00, «T-Mobile Arena»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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150 комментариев
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Кэпс единственная команда из оставшихся претендентов, которая сама решает свою судьбу. Все остальные зависят от того, как сыграет Вашингтон ))
+43
-4
+39
Уважаемые фанаты НХЛ вот и настал для Вашингтона 7 матч в серии за выход в плей-офф ….
Чем занимательным удивит тренер новичок всех нас?!
Скорее всего поставит МакМайла на ворота, а Чарли определит ценрить Ови …
Поэтому остаётся пожелать Ови терпения, а команде победы …хоть 1:0 по буллитам….
+28
-9
+19
Теперь уже точно финальная решающая игра. Чарли в раме. Кэпс победы!
+21
-6
+15
Вашему надо выйти. Плов - это вообще другая игра. Могут и пошуметь. С Ови дубль сегодня минимум, пора как никогда
+17
-3
+14
Доставляют фэны Птицбурга которые считают что Бостон лёг под Кэпс. Наверное и Бэттман лёг под Кэпс сделав Кэпс и Детройту B2B пока Пэнс будут отдыхать лол
+19
-7
+12
Ответ Пинающий Достоинства
Уважаемые фанаты НХЛ вот и настал для Вашингтона 7 матч в серии за выход в плей-офф …. Чем занимательным удивит тренер новичок всех нас?! Скорее всего поставит МакМайла на ворота, а Чарли определит ценрить Ови … Поэтому остаётся пожелать Ови терпения, а команде победы …хоть 1:0 по буллитам….
Не 7-ой матч, а 82-ой матч за выход...там весь сезон был как плэй-офф!
+13
-3
+10
Интриги дня:
1) Сможет ли Вашингтон залезть в ПО
2) Пробьет ли Флорида отметку в 200 пропущенных шайб (таких команд осталось 2: Кошки и Джетс)
3) Пробьет ли Торонто (297) первым отметку в 300 забитых шайб (у Лавин 299)
4) Пробьет ли Усатый отметку в 70 шайб (69)
5) Пробьет ли Нюландер отметку в 100 очков (97)
+11
-1
+10
Будет забавно если Торторелла снимет вратаря при ничьей в конце основного времени
+9
0
+9
Let’s Go Caps! Только победа... Парни сделайте это!
+12
-4
+8
День когда сон все таки проиграет хоккею, всем удовольствия от игры !
+8
0
+8
Чую дубль от Ови.
+8
-1
+7
Овечкин дал интервью, в котором сказал, что ситуация очень похожа с сезоном 2007/08 годов, всё решалась в последней игре и "Вашингтон" тогда вышел в ПО, впервые в карьере Овечкина.
В гостях "Филадельфии" Овечкин забил 26 шайб, 16 раз по одной шайбе и 5 дублей, в 37 играх из 40 возможных ( не играл 05.12.09 дисквалификация за грубую игру, 22.03.11 травма и 01.11.13 травма), сделал 13 передач, - 4," Вашингтон" произвёл 1102 броска из них Овечкин 167 бросков, "Вашингтон" победил в 17 матчах, "Филадельфия" в 20 матчах.
В гостях в матчах с "Филадельфией" признавался 6 раз первой звездой матча, 5 раз второй и 1 раз третьей.
25 - ю( 794-ю) 07.12.2022, в равных составах (en) в пустые ворота, с передачи Энтони Манта.
26 - ю(795 - ю) 07.12.2022, в равных составах (en), в пустые ворота, с передачи Евгения Кузнецова.
Овечкину забить, команде победить.
+10
-3
+7
Саня, дорогой, затащи! Хочется завтра утром проснуться и узнать радостную новость!
+6
0
+6
Сегодня по-любому будет драма у кого-то. Вашингтон, пройди в плэй-офф!
+9
-4
+5
Кто бы мог подумать, что главным матчем регулярки станет встреча ФФ с ВК
+5
0
+5
За Саню с детства!
+7
-2
+5
Удачи великому Сашику!
+9
-4
+5
Ответ Kazanest
Чую дубль от Ови.
Надеюсь
+5
0
+5
Овечкин в очередном сезоне лучший снайпер Вашингтона.
Ничего не меняется, Ови форевэ!
Овечкин-30,
Строум-27.
Бомбардиры:
Строум- 67 (27+40) - рекордный для себя сезон.
Ови- 64очка (30+34) -очков и голов было меньше только в укороченных сезонах.
Ови нужно 2+1 в последнем матче, чтобы сравняться с самыми нерезультативными полными сезонами.
Сегодня оба лучших снайпера и бомбардира Вашика пусть наберут очки! Желаем победы!
+7
-3
+4
Ответ Gospel of Matthew(s)
Я о ситуации в таблице НХЛ. Кста, как Гераньки, или как их там в оригинале, полетали?
Отлично показали куда и как лететь своим старшим братьям в случае чего)
+4
0
+4
Ответ Gospel of Matthew(s)
От Вашингтона многое и многие зависят. Плохо когда там сопли жуют.
Странные у тебя выводы про разумный здравый смысл конечно, но не будем о политике
+5
-1
+4
а я вчера сказал начальству, что увольняюсь, и полетел в Гонолулу. в 9 утра - игры Лиги Чемпионов, в час дня - решающие матчи НХЛ. я с чистой совестью вдарил по пивасу в 9 утра :)
+4
-1
+3
Удачи Вашику в борьбе против Пилоточников за место в плей-офф! ✊
+9
-6
+3
Ответ gangs
Большие команды и большие франшизы. Команды династии. Каждый их матч попадает в сетку нац телевидения. Наверное не просто так? Поэтому Бостон при прочих равных выложиться именно с Пенс, нежели с кэпс.
Матчи с Кэпс также попадают на нац. телевидение. И тем более странно тащить Кэпс, а не Пэнс по твоей логике)
+5
-2
+3
Вашик начали плейофф на один раунд раньше всех.
Из одного матча!
+4
-1
+3
Ответ Bartez1986
Вашему надо выйти. Плов - это вообще другая игра. Могут и пошуметь. С Ови дубль сегодня минимум, пора как никогда
Ови свое уже забил в этом сезоне, пусть просто пройдут дальше)
+4
-2
+2
Ответ DeepintheHole
Как думаете, какая вероятность того, что Мэттьюс не забьёт таки 70 гол в сезоне в двух оставшихся матчах? Никакая. 0,1%. Вытянут за ноги, за руки, за уши. Если не свои, так соперник поможет, вратарь раздвинет ноги в определённый момент. НХЛ нужны эти 70 шайб, как воздух, чтобы неделю потом истерили про великий рекорд 21 века. Я вообще не фанат Овечкина, но когда у него было 49 шайб в концовке одного из сезонов, его никто не вытянул. А тут вытянут. Что бы там ни говорили про честность НХЛ, но в данном случае я в неё абсолютно не верю. 70 шайб будут при любом раскладе. И от этого мерзко.
На воротах будут Бобровский и Василевский.
Так голословно обвинять, ну такое себе...
А до этого все 69 шайб тоже по договорённости?
Кстати, про 49 голов Ови. Я помню, он в последнем матче столько бросков сделал, там цифра дикая была. Но не зашло, не фартануло.
Зачем везде заговоры искать, может надо для начала покопаться в себе?
+2
0
+2
Саня, возьми с собой на игру побольше WD-40.
+3
-1
+2
любопытный матч Флорида - Торонто . много будет зависеть с кем захочет играть Флорида - с Торонто или Тампой . Торонто тоже может иметь собственные предпочтения . в этом матче обе команды могут как хотеть выиграть , так и хотеть проиграть ( причем обе сразу ) .
+3
-1
+2
Протас деревянный конечно
+2
0
+2
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