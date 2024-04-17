НХЛ. «Вашингтон» играет с «Филадельфией», «Коламбус» принимает «Каролину», «Флорида» против «Торонто»
«Вашингтон» играет с «Филадельфией» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
«Бостон» принимает «Оттаву», «Коламбус» – «Каролину», «Флорида» противостоит «Торонто».
НХЛ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 17 апреля, 02.00, «TD Garden»
- Дата проведения
- 17 апреля, 02.00, «Nationwide Arena»
- Дата проведения
- 17 апреля, 02.00, «Centre Bell»
- Дата проведения
- 17 апреля, 02.00, «Wells Fargo Center»
- Дата проведения
- 17 апреля, 02.30, «FLA Live Arena»
- Дата проведения
- 17 апреля, 03.00, «MTS Centre»
- Дата проведения
- 17 апреля, 05.00, «Rogers Arena»
- Дата проведения
- 17 апреля, 05.00, «T-Mobile Arena»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Чем занимательным удивит тренер новичок всех нас?!
Скорее всего поставит МакМайла на ворота, а Чарли определит ценрить Ови …
Поэтому остаётся пожелать Ови терпения, а команде победы …хоть 1:0 по буллитам….
1) Сможет ли Вашингтон залезть в ПО
2) Пробьет ли Флорида отметку в 200 пропущенных шайб (таких команд осталось 2: Кошки и Джетс)
3) Пробьет ли Торонто (297) первым отметку в 300 забитых шайб (у Лавин 299)
4) Пробьет ли Усатый отметку в 70 шайб (69)
5) Пробьет ли Нюландер отметку в 100 очков (97)
В гостях "Филадельфии" Овечкин забил 26 шайб, 16 раз по одной шайбе и 5 дублей, в 37 играх из 40 возможных ( не играл 05.12.09 дисквалификация за грубую игру, 22.03.11 травма и 01.11.13 травма), сделал 13 передач, - 4," Вашингтон" произвёл 1102 броска из них Овечкин 167 бросков, "Вашингтон" победил в 17 матчах, "Филадельфия" в 20 матчах.
В гостях в матчах с "Филадельфией" признавался 6 раз первой звездой матча, 5 раз второй и 1 раз третьей.
25 - ю( 794-ю) 07.12.2022, в равных составах (en) в пустые ворота, с передачи Энтони Манта.
26 - ю(795 - ю) 07.12.2022, в равных составах (en), в пустые ворота, с передачи Евгения Кузнецова.
Овечкину забить, команде победить.
Ничего не меняется, Ови форевэ!
Овечкин-30,
Строум-27.
Бомбардиры:
Строум- 67 (27+40) - рекордный для себя сезон.
Ови- 64очка (30+34) -очков и голов было меньше только в укороченных сезонах.
Ови нужно 2+1 в последнем матче, чтобы сравняться с самыми нерезультативными полными сезонами.
Сегодня оба лучших снайпера и бомбардира Вашика пусть наберут очки! Желаем победы!
Из одного матча!
Так голословно обвинять, ну такое себе...
А до этого все 69 шайб тоже по договорённости?
Кстати, про 49 голов Ови. Я помню, он в последнем матче столько бросков сделал, там цифра дикая была. Но не зашло, не фартануло.
Зачем везде заговоры искать, может надо для начала покопаться в себе?