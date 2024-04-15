Агент Шипачева: «Переговоров по расторжению договора нет. По регламенту «Ак Барс» может разорвать контракт с любым игроком»

Агент форварда «Ак Барса» Вадима Шипачева высказался о будущем игрока.

Ранее поступила информация, что 37-летний нападающий может покинуть команду. У него контракт с казанским клубом до 30 апреля 2025 года.

«Теоретически, по регламенту, «Ак Барс» может расторгнуть действующий контракт с любым игроком.

Но на сегодняшний день никаких переговоров по расторжению договора между Вадимом Шипачевым и клубом у меня нет», – сказал агент игрока Станислав Романов.

Шипачев в регулярном чемпионате и Кубке Гагарина отыграл 67 встреч. На его счету 46 (14+32) очков.