Агент Шипачева: «Переговоров по расторжению договора нет. По регламенту «Ак Барс» может разорвать контракт с любым игроком»

Теги Ак Барс возможные переходы КХЛ Кубок Гагарина Вадим Шипачев Станислав Романов агент Чемпионат.com Хоккей

Агент форварда «Ак Барса» Вадима Шипачева высказался о будущем игрока.

Ранее поступила информация, что 37-летний нападающий может покинуть команду. У него контракт с казанским клубом до 30 апреля 2025 года.  

«Теоретически, по регламенту, «Ак Барс» может расторгнуть действующий контракт с любым игроком.

Но на сегодняшний день никаких переговоров по расторжению договора между Вадимом Шипачевым и клубом у меня нет», – сказал агент игрока Станислав Романов.

Шипачев в регулярном чемпионате и Кубке Гагарина отыграл 67 встреч. На его счету 46 (14+32) очков.

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Ждём 30 апреля, после будет ясно кто куда
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