Плющев о 7-м матче: «Командам нечего терять, да и жалеть себя незачем. Не ожидал, что «Автомобилист» дойдет до полуфинала – с «Ак Барсом» и СКА показали очень зрелый хоккей»

Владимир Плющев высказался о предстоящем седьмом матче полуфинала Кубка Гагарина.

Счет в серии между «Автомобилистом» и «Металлургом» равный – 3-3. Седьмая игра состоится 15 апреля в Магнитогорске.

«Предполагал, что будет седьмая игра. Обе команды на протяжении сезона показывали добротный хоккей. Не без срывов, но были и взлеты.

Каждая игра серии была как решающая. У Андрея Разина есть опыт семи матчей, но впервые он будет работать первым номером.

Думаю, что с самого начала встречи обе команды будут играть на победу, потому что терять им нечего, да и жалеть себя незачем.

Не ожидал, что «Автомобилист» дойдет до полуфинала. В сериях с «Ак Барсом» и СКА екатеринбуржцы показали очень зрелый хоккей, грамотную игру. Они очень быстро перестраивались, обостряли, удерживали, терпели. Играть, например, в Санкт‑Петербурге – очень сложно.

Могу сказать, что они заслуженно находятся на этой стадии. Не удивлюсь, если преподнесут подарок болельщикам», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.